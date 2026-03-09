Escenario estratégico nacional e internacional de Sheinbaum

INDICADOR POLÍTICO/ CARLOS RAMÍREZ

Los días jueves a sábado tuvieron para México un escenario estadounidense, pero también presentaron elementos analíticos del espacio local de lucha política alrededor de Morena, de la presidenta en funciones Claudia Sheinbaum Pardo y del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador.

1.- El presidente Trump dio un salto cualitativo enorme al regresar su atención a América Latina en los temas de realineamiento ideológico de presidentes y de lanzar su Escudo de las Américas que no es otra cosa que una mini OEA con boletos restringidos o una mini OTAN militar para la región, una muy particular nueva Junta Interamericana de Defensa y un nuevo Tratado Casa Blanca de Asistencia Recíproca, vinculando economía, subordinación, geopolítica, dominio militar estadounidense y encarecimiento de boletos de entrada a quienes tendrían que aceptar ya la sumisión al imperio.

2.- Las redes sociales hirvieron el sábado con la versión encontrada de dos importantes columnistas políticos, uno señalando la hospitalización por tema coronario de López Obrador y otros diciendo que no había tal hecho. Pero como en política no hay hechos aislados ni aceleramientos de quienes son expertos en mirar con frialdad del escenario político, entonces la información todavía no aclarada tuvo espacios en el Congreso de Morena, en la reducción de espacios electorales de la presidenta Sheinbaum y en la disputa con Donald Trump.

3.- En el Congreso de Morena reapareció Andy López Beltrán y se fortaleció el liderazgo de la presidenta Luisa María Alcalde Luján, porque versiones en redes sociales los daban por renunciados para que llegara al partido lopezobradorista Citlalli Hernández como posición reforzada del presidente emérito.

4.- Morena tomó la decisión de adelantar los tiempos, circunstancias y reglas para la designación de candidatos a los 17 gobernadores que se votarán junto con el Congreso y de nueva cuenta se reforzó el dominio de López Obrador sobre el partido y candidaturas.

5.- El presidente Donald Trump refrendó –por si algunos tuvieran algunas dudas– su dominio sobre el continente americano en función de dos doctrinas fijadas públicamente: la Monroe de “América para EU” y la del Destino Manifiesto que le reconoce a Washington el mandato divino de dirigir los destinos del Planeta Tierra en modo de Planeta Trump.

6.- Aunque Trump trató de distorsionar el clima que generó su mensaje de firmar un acuerdo entre ministros de defensa de países latinoamericanos en modo de Junta Interamericana de Defensa/Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se habían quitado o al menos desactivado del acuerdo formal militar latinoamericano y le fijó al nuevo acuerdo el objetivo de luchar contra los cárteles de narcotráfico, aunque con esa acusación gravísima que en Palacio Nacional tomaron con “cabeza fría” de que México es el epicentro del narcotráfico que afecta a EU.

7.- Trump no invitó a México a formar parte del Escudo de las Américas, pero encareció el boleto que obligaría al gobierno mexicano y a sus Fuerzas Armadas a subordinarse en un bloque continental controlado por el Departamento de Guerra de la Casa Blanca.

8.- En este escenario se debe explicar el operativo del Ejército Mexicano en contra del comando dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación y de la baja en combate del “señor Mencho”, sobre todo por las versiones en espacios analíticos de los medios el fin de semana de que la presidenta Sheinbaum y el presidente emérito López Obrador parecieron haber quedado al margen de la decisión de descabezar al cártel de las cuatro letras por aquello del culiacanazo.

9.- La iniciativa de reforma electoral se colocó en este escenario estratégico: Palacio Nacional –diríase que hasta con desdén– envió el texto de la iniciativa anunciando que no se iba a aprobar, pero mandando el mensaje al Palacio de Invierno de Palenque que se hizo lo posible para sumar al Partido Verde y al Partido del Trabajo, dos posiciones controladas desde Palenque. Y el Plan B en modo de Plan D todavía no define si tendrá paternidad o maternidad.

10.- Más allá del continente americano y con mensajes para todo el planeta, el presidente Trump ya dejó muy en claro que no está loco como dicen sus detractores ni tiene problemas de confusión mental, sino que está encabezando la principal iniciativa de reconstrucción del poderío estadounidense desde que Washington aflojó su liderazgo con la desaparición de la Unión Soviética y perdió posiciones estratégicas en cuanto a control de recursos naturales con la globalización comercial.

11.- México anunció el inicio de las negociaciones del T-MEC con más balas de saliva que capacidad productiva y tendrá que reforzar su subordinación no solo económica sino geopolítica y de seguridad nacional a los intereses de la Casa Blanca. En este escenario, la política exterior de México desapareció del panorama.

12.- El fin de semana México se enfiló ya al proceso electoral del 2027 con la presidenta en funciones encargada del Gobierno y el proyecto político operado desde la presidencia de emérita del Palacio de Invierno de Palenque.

