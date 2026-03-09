Impulsan proyecto para introducir drenaje sanitario en colonias prioritarias de Ciudad Madero

El proyecto, que contempla una inversión estimada cercana a los 130 millones de pesos, permitirá beneficiar a alrededor de 1,100 familias que durante años han dependido del uso de fosas sépticas

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad y fortalecer la infraestructura sanitaria en Ciudad Madero, se impulsa el proyecto de introducción de drenaje hidrosanitario en colonias prioritarias como La Barra, Hermenegildo Galeana, Emiliano Carranza y los sectores Miramar 1 y Miramar 2, iniciativa que contempla la participación coordinada del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y COMAPA Sur.

El proyecto, que contempla una inversión estimada cercana a los 130 millones de pesos, permitirá beneficiar a alrededor de 1,100 familias que durante años han dependido del uso de fosas sépticas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud pública y el manejo adecuado de las aguas residuales en estos sectores.

El proyecto ejecutivo ya fue revisado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, lo que representa un paso importante para avanzar en las gestiones necesarias que permitan concretar la obra mediante la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.

En este sentido, durante su conferencia informativa, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, señaló que este proyecto fue presentado recientemente ante el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, en el marco de una reunión en la que participaron los 43 alcaldes de Tamaulipas para analizar un paquete de obras estratégicas que permitan impulsar el desarrollo de los municipios mediante esquemas de mezcla de recursos.

González Robledo destacó que la introducción del drenaje sanitario en estas colonias representa una acción de gran impacto social, al atender una problemática que por años ha afectado a las familias del sector.