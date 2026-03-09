Inicia Armando Martínez obras de infraestructura en distintos puntos de Altamira

El presidente municipal dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle Paseo Real, obra que abarca la colonia Encinos y el fraccionamiento Jardín Real

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- En una productiva jornada de trabajo, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio inicio a diversas obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población del municipio.

Con una inversión cercana a los seis millones de pesos y en respuesta a una de las principales solicitudes de los habitantes, el Gobierno Municipal en coordinación con la COMAPA Altamira comenzó los trabajos de reposición de tubería de drenaje sanitario en la colonia Adolfo López Mateos. El arranque de esta obra tuvo lugar en la calle Solidaridad 8 de ese sector.

El proyecto contempla recursos por 5 millones 999 mil 643.14 pesos para la reposición de 1,340 metros lineales de tubería de PVC sanitario. Las labores se realizarán en la calle Miguel Alemán, en los tramos comprendidos entre Guadalupe Victoria y Solidaridad 4, así como entre el cárcamo y Francisco Márquez. También se intervendrán las calles Solidaridad 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entre Miguel Alemán y Emiliano Zapata.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación y equipamiento del cárcamo del sector, el cual contará con dos bombas de 30 caballos de fuerza y un sistema de arranque. Estas acciones beneficiarán a 2,335 familias de la colonia Adolfo López Mateos, ubicada en la zona centro-norte del municipio, y se estima que los trabajos concluyan en un período aproximado de cuatro meses.

Más tarde, el presidente municipal dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle Paseo Real, obra que abarca la colonia Encinos y el fraccionamiento Jardín Real, también en la zona centro-norte. El proyecto contempla la intervención de 850 metros lineales de vialidad.

“Se estarán rehabilitando 850 metros lineales con una inversión de 3 millones 22 mil pesos, y estimamos que los trabajos concluyan en alrededor de 21 días. Es una obra muy necesaria debido al alto flujo vehicular que se registra en esta vialidad”, señaló Martínez Manríquez.

En el arranque de las obras estuvieron presentes el gerente general de COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa; la directora de Obras Públicas, Ing. Denisse Hernández de la Cruz; así como síndicos y regidores del Ayuntamiento.