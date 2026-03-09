Padres denuncian agresiones a estudiantes afuera de secundaria en la colonia Morelos

De acuerdo con los padres, algunos estudiantes han resultado con lesiones derivadas de los enfrentamientos, entre ellas mordidas y golpes contusos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Madres y padres de familia denunciaron presuntos hechos de violencia contra estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 5 “Carolina Balboa Gojon”, ubicada en la colonia Morelos, donde aseguran que durante tres días consecutivos personas a bordo de motocicletas han agredido a alumnos a la hora de salida del turno matutino.

Lizeth Gómez Cortez y Neri Márquez Silverio señalaron que los incidentes comenzaron desde el miércoles pasado y continuaron jueves y viernes, cuando se registraron riñas y estudiantes lesionados en las inmediaciones del plantel.

“Aparentemente desde miércoles, jueves y viernes ha habido riñas, niños golpeados por gente que anda aparentemente en unas motos. El jueves golpearon a una niña muy fuerte de la Moscú y el viernes también hubo agresiones. Nosotros queremos que haya seguridad; la policía, si ustedes se dieron cuenta, únicamente viene, se toma la foto y se va. Nosotros queremos que haya más seguridad tanto dentro y fuera de la escuela”

De acuerdo con los padres, algunos estudiantes han resultado con lesiones derivadas de los enfrentamientos, entre ellas mordidas y golpes contusos, mientras que una alumna habría sido agredida con mayor violencia.

“Hubo lesiones, mordidas, golpes contusos y a la niña sí la golpearon fuerte. Esto se puede solucionar y el director, cuando hubo conato de bronca, cerró las puertas”

Los padres también manifestaron su preocupación por los riesgos viales en la zona debido al alto flujo de vehículos al momento de la salida escolar, situación que consideran pone en peligro a la comunidad estudiantil.