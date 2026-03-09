Reportan nueve peleas en Escuelas de Tamaulipas en menos de una semama

Autoridades educativas advierten que el problema ya no solo afecta a preparatorias, también comienza a aparecer en primarias

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La violencia entre estudiantes comienza a prender focos de alerta en el sistema educativo de Tamaulipas. En tan solo una semana se registraron nueve peleas entre alumnos, algunas dentro de los planteles y otras en sus inmediaciones, lo que evidenció un fenómeno que preocupa a autoridades y docentes por su creciente frecuencia.

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que los reportes recientes obligaron a reforzar estrategias de prevención y convivencia escolar, debido a que los incidentes involucran a estudiantes de distintos niveles educativos.

“Esta semana fue especialmente diferente. Nos reportaron cerca de nueve pleitos de jóvenes o jovencitas, algunos dentro de los planteles y otros en los alrededores”, explicó el funcionario al referirse a los hechos que motivaron una respuesta institucional.

Preparatoria concentra más conflictos

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la mayor parte de los enfrentamientos se presenta entre alumnos de preparatoria, etapa que coincide con una fase emocional compleja para los adolescentes.

Sin embargo, la violencia ya no se limita a este nivel. En los reportes recientes también aparecen incidentes entre estudiantes de primaria, particularmente de quinto y sexto grado, lo que confirma que los conflictos entre alumnos comienzan a presentarse a edades más tempranas.

Educadores señalan que el periodo previo a las vacaciones de primavera suele ser un momento especialmente sensible para los jóvenes, cuando las tensiones emocionales, la presión escolar y factores externos pueden detonar conductas agresivas.

“Es una etapa complicada en la adolescencia, siempre cercana a la primavera, donde se identifican brotes más altos de violencia”, explicó el secretario de Educación.

Conflictos que nacen en casa

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades educativas es el origen familiar de muchas conductas violentas. De acuerdo con los diagnósticos realizados por la Secretaría, varios estudiantes que protagonizan peleas arrastran conflictos personales o familiares.

“La violencia muchas veces sucede en casa y el alumno se desquita en la escuela”, señaló el funcionario al explicar que el entorno escolar termina reflejando tensiones que los jóvenes viven fuera del aula.

A esto se suma otro patrón que ha sido identificado por docentes y psicólogos: la falta de integración de algunos alumnos dentro de la vida escolar.

“Normalmente hemos detectado que son alumnos que no participan ni en clubes deportivos, ni en clubes artísticos, ni en clubes sociales”, detalló el secretario.

Jóvenes que no encuentran pertenencia

La exclusión social dentro de la escuela también aparece como un elemento que alimenta los conflictos. Cuando un estudiante no logra integrarse a su grupo o se siente rechazado, aumenta la probabilidad de que desarrolle conductas agresivas.

“Son jóvenes que de algún modo son excluidos en la escuela, que no encuentran una referencia en la comunidad”, explicó el titular de educación.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación impulsó la Jornada Estatal por la Paz, una estrategia que busca reflexionar sobre el bullying, la violencia y las adicciones dentro de los planteles educativos.

Durante esta jornada participaron estudiantes de secundaria y preparatoria, así como directivos de los 14 subsistemas de educación media superior, quienes dedicaron espacios para analizar las causas de la violencia entre jóvenes.

Redes sociales y salud mental

Otro factor que preocupa a las autoridades es el impacto de las redes sociales en la salud emocional de los estudiantes.

Estudios internacionales citados por especialistas advierten que el uso descontrolado de estas plataformas ha provocado un aumento en problemas de salud mental.

“El uso de redes sociales ha incrementado la depresión infantil y juvenil, la ansiedad y también los casos de suicidio entre jóvenes”, advirtió el secretario al referirse a datos que han sido analizados por organismos internacionales.

Las autoridades educativas reconocen que en las escuelas ya se han detectado casos de estudiantes con riesgo de depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas, situaciones que se atienden mediante psicólogos y especialistas del sistema educativo.

Padres, pieza clave

Frente a este escenario, la Secretaría de Educación busca fortalecer la participación de los padres de familia en la formación de los jóvenes, a través de programas como la Escuela para Padres y nuevas estrategias de acompañamiento familiar.

“La palabra del maestro vale diez, pero la palabra del papá o de la mamá vale mil”, expresó el funcionario al subrayar que la educación en casa sigue siendo el principal factor para formar valores y prevenir conductas violentas.

Mientras tanto, autoridades de seguridad pública han reforzado los rondines en horarios de entrada y salida de los planteles, principalmente en turnos vespertinos, donde se han detectado algunos de los incidentes recientes.

El objetivo, señalan autoridades educativas, es recuperar la escuela como un espacio seguro de convivencia, aprendizaje y crecimiento para los jóvenes, en medio de un contexto social donde la violencia escolar comienza a mostrar señales de alerta que no pueden ser ignoradas.