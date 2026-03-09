VIDEO: Hallan sin vida a trabajador tras colapso en San Antonio Abad

Uno de los tres trabajadores que se encontraban atrapados en el edificio colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc fue encontrado sin vida

Lamentablemente, uno de los tres trabajadores que aún se encontraban atrapados en el edificio de la calzada San Antonio Abad fue encontrado sin vida por rescatistas que trabajan en el lugar.

En un breve informe realizado en el lugar de los hechos, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que una persona fue encontrada sin vida en el lugar de los hechos.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre, que formaría parte de los trabajadores que laboraban en la demolición controlada de un edificio que había sufrido daños estructurales en distintos sismos.

Urzúa señaló que, en total, había cuatro trabajadores atrapados: uno de ellos fue rescatado con vida, mientras que el segundo había fallecido en el lugar del accidente. Todavía quedan dos personas no localizadas al interior del edificio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, tres losas cayeron al interior del edificio, atrapando a algunos trabajadores que se encontraban en el interior. Más de 50 empleados lograron salir sin problemas, pero cuatro quedaron al interior.

Las autoridades tampoco han informado sobre las identidades de los dos trabajadores que se encuentran laborando en el sitio, donde incluso se han desplegado binomios caninos para realizar trabajos de rescate.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO