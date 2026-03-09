VIDEO: La lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco con J Balvin, Belinda y Xavi

Ante la cantidad de celebridades invitadas, el salón y todo el perímetro estuvo rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad

¡La quinceañera Rubí quedó en el pasado! En redes sociales se ha hecho viral la lujosa y millonaria fiesta de María Fernanda, una joven a la que le celebraron sus 15 años en Tabasco con celebridades de talla internacional como J Balvin, Belinda, Xavi y Galilea Montijo conduciendo el evento.

Apenas pasaron unas horas de la gran fiesta celebrada ayer 7 de marzo y ya han comenzado a circular diversos videos en los que se puede observar la magnitud de los 15 años. Y es que, echaron la casa por la ventana organizando tremenda celebración reuniendo a cientos de invitados y seleccionando a los artistas más famosos del momento.

La fiesta de “Mafer” como le llaman en redes sociales, se habría llevado a cabo en Villahermosa, Tabasco en el hotel Marriot, uno de los más exclusivos de la ciudad. La joven lució un vestido dorado y una corona, mientras que sus padres, quienes también iban de gala, la acompañaron en cada momento de la celebración.

El lujoso regalo de cumpleaños que recibió Mafer por Priscila Escoto

Algo que llamó la atención de todos, no solo en la fiesta, también en redes sociales, fue el momento en que en términos tradicionales sería “la entrega del último juguete”, la única y gran diferencia fue que a Mafer no le entregaron una muñeca, sino una lujosa bolsa Birkin de Hermès que con un costo aproximado de 200,000 pesos.

Pero eso no fue todo, durante ese momento apagaron las luces del salón y apareció en una pantalla gigante la influencer Priscila Escoto, popular por su millonaria colección de bolsas de lujo, quien dijo que no había podido asistir a la fiesta pero junto al padre de la joven se encargaron de escoger una bolsa ideal para ella.

“Lo ayudé a escoger una bolsa de ensueño de mis favoritas. Es una Birkin de mis favoritas”, dijo la creadora de contenido, mientras Mafer y su papá se dirigían a un stand de Hermès instalado en medio del salón.

Galilea Montijo, la conductora oficial en los 15 años de Mafer

Algo que dejó con la boca abierta a todos, fue que antes de que María Fernanda hiciera su entrada oficial al recinto donde la esperaba la multitud de invitados, la presentadora mexicana Galilea Montijo ya la esperaba a la entrada del lugar para recibirla como toda una celebridad desfilando por una alfombra roja.

El video de este instante es uno de los más virales de redes sociales y ahí se puede ver cuando Gali, quien luce un vestido de gala abraza a la joven, quien llegó acompañada de sus padres, la felicita y procede a invitarla a pasar, no sin antes advertir que le esperaba una fiesta llena de sorpresas.

Belinda le cantó las mañanitas

Al estilo Marilyn Monroe, Belinda apareció en medio del salón para cantarle el «happy birthday» a María Fernanda. Con un sofisticado vestido rojo, la estrella pop se acercó a la quinceañera y la felicitó por sus 15 primaveras. Junto a la festejada se encontraba un pastel gigante con la forma de la Estatua de la Libertad; luego la cantante fue llevaba a la mesa de honor.

Se especula que Belinda habría recibido una fuerte suma de dinero por acudir a la fiesta, pues se tiene el conocimiento de que se encontraba en Madrid grabando una serie y accedió a viajar a México solo para acompañar a María Fernanda.

J Balvin, Xavi y Matute, los encargados de amenizar los 15 años

Pero si con Belinda y Galilea todos ya estaban sorprendidos, vino a rematar la presencia del cantante colombiano J Balvin, el cantante Xavi y la agrupación Matute, quienes fueron los encargados de amenizar la fiesta poniendo a bailar a todos los asistentes.

Balvin, por su parte, bailó en el escenario con María Fernanda y no dejó de felicitarla. Mientras que Matute encendió los ánimos de los asistentes con un repertorio musical muy amplio. Mientras que Xavi llegó a ambientar a los más jóvenes al ritmo de sus corridos tumbados.

