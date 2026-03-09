Yoshi revela su voz en el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película

Nintendo reveló quién será la voz de Yoshi en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película

Nintendo y Universal liberaron el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película, donde revelaron al actor que le pondrá voz a Yoshi, el querido dinosaurio verde.

Además, el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película también dio a conocer las voces extras de los nuevos personajes que estarán presentes.

¿Quién será la voz de Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película?

Durante la presentación del tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película, Chris Melelandrí, el CEO de Illumination, anunció que Donald Glover será la voz de Yoshi.

Esto es algo que nadie esperaba, pues se pensó que Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película o bien usaría una voz genérica o algún archivo de audio de los juegos.

Aún así, es bastante interesante que Yoshi tenga una voz propia, pues abre la posibilidad de que tenga algunos diálogos extra durante la película.

Esto provoca que todos los personajes se separen a través de las galaxias, por lo que ahora deberán de reencontrarse para derrotar una vez más al villano y su hijo.

Tráiler de Super Mario Galaxy: La Película reveló más personajes y voces

Además de conocer que Yoshi será interpretado por Donald Glover, el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película reveló a nuevos personajes con sus voces:

Luis Guzmán de 69 años le dará voz a Wart

Issa Rae de 41 años será Honey Queen

Estas dos personalidades se suman al elenco multiestelar de voces que tendrá Super Mario Galaxy: La Película:

Chris Pratt, de 46 años, será Mario

Anya Taylor-Joy, de 29 años, será La Princesa Peach

Charlie Day, de 50 años, será Luigi

Jack Black, de 56 años, será Bowser

Keegan-Michael Key, de 54 años, será Toad

Benny Safdie, de 40 años, será Bowser Jr.

Kevin Michael Richardson, de 61 años, será Kamek

Brie Larson, de 36 años, será La Princesa Rosalina

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en México el 1 de abril de 2026.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS