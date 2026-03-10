Alertan por granizo y posible formación de tornados en Tamaulipas

El Servicio Meteorológico señaló que el territorio nacional resentirá los efectos de la cuarta tormenta invernal, el frente frío 40 y una onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 10 de marzo se tienen contempladas lluvias fuertes, la posible caída de nieve o aguanieve, así como la formación de torbellinos o tornados, además, se informó que también habrá temperaturas extremas en distintos puntos del territorio nacional por el frente frío número 40 y una onda de calor, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este martes 10 de marzo la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y, en interacción con un río atmosférico, generará ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados. Se prevé que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas, E.U.A. y deje de afectar al territorio nacional.

A su vez, el frente frío número 40 recorrerá el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de las entidades antes mencionadas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán y finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Así serán las temperaturas extremas HOY 10 de marzo

En el pronóstico de temperaturas máximas se indica que Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo) registrarán de 40 a 45 grados, mientras que en Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan de 35 a 40 grados y por último se menciona que en Durango, Sinaloa (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz el termómetro oscilará entre los 30 y los 35 grados.

Por otra parte, se informó que en las zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan de -10 a -5 grados con heladas durante la mañana y noche de este martes 10 de marzo, mientras que en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México se tienen previstas temperaturas de entre -5 a 0 grados con heladas y por último se indicó que el ambiente será de entre 0 a 5 grados en las zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

