Comisión de la SET resolverá conflicto en primaria de Altamira

El titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Jorge Luis Cisneros Martínez, señaló que la prioridad administrativa es cubrir las vacantes de maestros

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Las autoridades educativas y municipales exhortaron a los padres de familia de la primaria Emiliano Zapata a respetar la resolución al conflicto interno, la cual ocurrirá este miércoles.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la llegada de las comisiones estatales se postergó solo un día para garantizar una revisión integral del caso.

“Solamente se atrasó un día, este miércoles se llevará a cabo la reunión, llegarán las respectivas comisiones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas”.

El funcionario detalló que el grupo de trabajo incluye a personal jurídico y representantes del sindicato de maestros para dar legalidad al proceso.

Ante la tensión entre los tutores, el secretario solicitó civilidad ante el veredicto oficial.

“La solicitud a los padres de familia es que, independientemente del resultado, este sea respetado”, subrayó.

Además, confirmó que solicitaron la presencia de la Guardia Estatal, con la finalidad de atender cualquier situación que pudiera surgir.

“Se está pidiendo el apoyo de la Guardia Estatal para que, en caso de que se registre un conato, se controle de inmediato; no queremos que haya problemas, queremos evitarlo”.

El titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Jorge Luis Cisneros Martínez, señaló que la prioridad administrativa es cubrir las vacantes de maestros.

“El tema también es que nos faltan tres maestros y una dirección, es el tema a resolver en primera instancia y una vez que se resuelva se va a dar a conocer”, explicó el funcionario.

El conflicto de la escuela ubicada en la colonia Electricistas tiene dos años e inició entre la directora y dos maestras.

Como parte del resolutivo se definirá si la directora es reinstalada o habrá un nuevo director.