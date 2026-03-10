Denuncian presunta negligencia en empresa de Altamira tras muerte de empleada

A través de una publicación en redes sociales, la madre de la víctima, Adriana Ma, señaló graves omisiones en los protocolos de emergencia

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Denuncian una presunta negligencia médica y laboral al interior de la planta FEMSA Coca-Cola en Altamira, tras el fallecimiento de una joven trabajadora el pasado 18 de julio.

A través de una publicación en redes sociales, la madre de la víctima, Adriana Ma, señaló graves omisiones en los protocolos de emergencia de la empresa y la posible alteración de los hechos para deslindar responsabilidades legales.

La víctima, identificada como Mowly Zileth Santiago Rangel, se desempeñaba como montacarguista desde hace casi tres años. Según el testimonio familiar, la joven sufrió una broncoaspiración durante su turno nocturno, pero no recibió el traslado inmediato a un centro hospitalario.

“La tuvieron casi 2 horas ahí en la coca no la llevaron al hospital k está menos de 3 minutos de ahí».

El relato advierte sobre la supuesta falta de equipo básico en el área de salud de la planta.

“Dicen k cuando la atendían dentro de enfermería no había oxígeno», señala el texto. Además, la familia cuestiona la capacidad del personal que brindó los primeros auxilios.

“El enfermero no tenía ni el título de enfermo lo tenía de técnico ebanista» y la denuncia también desmiente la versión de la compañía sobre el deceso.

“La versión de ellos esk según ella murió en camino al hospital y no es cierto», afirmó la usuaria, quien sostiene que su hija perdió la vida dentro de las instalaciones.

Según testigos citados en la publicación, la empresa canceló una ambulancia y finalmente «la sacaron en un carro particular, como un animalito».

Este caso ha generado indignación, pues la joven planeaba su boda, “ya tenía casi todo para su boda», relató con dolor su madre, quien ahora exige que la empresa cuente con médicos titulados y ambulancias en todos sus turnos para evitar otra tragedia similar.