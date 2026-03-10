Llega nueva directora al Hospital Infantil de Tamaulipas

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La doctora Judith Cornejo Barrera fue nombrada como nueva directora del Hospital Infantil de Tamaulipas, en un acto encabezado por autoridades del programa IMSS Bienestar dentro de las instalaciones del propio nosocomio.

El nombramiento fue entregado por el coordinador estatal de IMSS Bienestar en Tamaulipas, acompañado del titular de Atención a la Salud, doctor José Luis Garza Ruiz; del jefe de Recursos Humanos, licenciado José Luis Vázquez de la Cruz; y del jefe del Departamento de Educación e Investigación, doctor Ariel Mercado Cárdenas.

La llegada de la nueva directora ocurre luego de la renuncia del anterior titular del hospital, quien dejó el cargo tras el escándalo registrado en el Hospital Infantil, situación que generó cuestionamientos y presión para renovar la dirección del centro médico.

Cornejo Barrera es pediatra con subespecialidad en Endocrinología Pediátrica y forma parte del grupo fundador del Hospital Infantil de Tamaulipas, donde también se desempeñó como jefa de Investigación.

Durante su trayectoria médica ha desarrollado trabajos de investigación enfocados en la diabetes infantil, área en la que ha centrado gran parte de su labor científica.

Cuenta además con una maestría en Ciencias Médicas y Epidemiología, y se desempeña como maestra titular en la especialidad de Endocrinología Pediátrica, participando en la formación de nuevos especialistas.

Entre los cargos que ha ocupado destaca la dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas, donde participó en acciones de vigilancia epidemiológica y fortalecimiento del sistema sanitario.

Con su nombramiento, autoridades del sector salud buscan fortalecer la operación médica, académica y administrativa del Hospital Infantil de Tamaulipas, considerado uno de los centros pediátricos más importantes del estado.