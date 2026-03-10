México lanzará tres monedas conmemorativas rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto mediante el cual el Congreso ordenó la emisión de tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026

México tendrá tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las cuales fueron autorizadas mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través del Diario Oficial de la Federación, se estableció la acuñación de una moneda de oro, una de plata y otra bimetálica, cuyas características fueron definidas conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

La primera será una moneda de oro con un valor nominal de 25 pesos. Tendrá forma circular, un diámetro de 23 milímetros y un contenido equivalente a un cuarto de onza troy de oro con ley mínima de 0.999.

La segunda pieza será de plata pura, con un valor nominal de 10 pesos, un diámetro de 40 milímetros y un contenido de una onza troy de plata con ley de 0.999.

La tercera moneda será bimetálica, en forma dodecagonal, con un valor nominal de 20 pesos. Tendrá un diámetro de 30 milímetros y estará compuesta por una parte central de alpaca plateada y un anillo perimétrico de bronce-aluminio.

En las tres piezas, en el anverso, se encontrará el Escudo Nacional en relieve escultórico al centro, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. El marco será liso.

El Banco de México será el encargado de determinar el diseño del reverso de las monedas, el cual deberá estar relacionado con el Mundial 2026 e incluir la denominación correspondiente y la ceca de la Casa de Moneda de México, informó el DOF.

De acuerdo con el decreto, el Banco de México contará con un plazo máximo de 90 días naturales para definir los diseños del reverso de cada moneda.

Una vez aprobado el arte, la acuñación de las piezas deberá comenzar dentro de los 30 días naturales posteriores.

Con ello, será la quinta ocasión en que México emita monedas conmemorativas relacionadas con eventos deportivos, después de las acuñadas para las Copas del Mundo de Copa Mundial de 1970 y Copa Mundial de 1986, que se hicieron en México y la de la Copa del Mundo de 2006, en Alemania, además de las diseñadas para los Juegos Olímpicos de México 1968.

La emisión de estas monedas también responde al decreto aprobado por el Congreso el 17 de febrero de 2026. En el documento publicado en el DOF aparecen las firmas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y de la mandataria Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que este tipo de monedas suele estar dirigido principalmente a coleccionistas y al mercado numismático.

Números

9 monedas previas se han realizado en Mundiales (6 en 1986)

2 piezas se hicieron para el Mundial del 2006

7.77 gramos pesará la moneda de oro del Mundial 2026

31.3 gramos pesará la moneda de plata

El diseño aún tendrá que ser definido por el Banco de México

En el 2006 el gobierno de México buscó proyectar el patrimonio histórico y cultural a través de esas monedas

Se espera que estén circulando durante la realización de la Copa del Mundo.

La moneda bimetálica contendrá 65% de cobre; 10% de níquel, y 25% de zinc

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO