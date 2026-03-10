Muchos hombres de la generación “boomers” enfrentan tristeza silenciosa al llegar a los 70, señala la psicología

El motivo estaría en los valores con los que fueron educados: proveer, proteger y soportar en silencio.

Un análisis de la psicología sugiere que muchos hombres de la generación “baby boomer”, que hoy atraviesan el final de sus 60 o el inicio de sus 70 años, experimentan una forma de infelicidad difícil de identificar e incluso de explicar.

Según distintos testimonios y observaciones sobre esta generación, el problema no radica únicamente en el envejecimiento o en los cambios propios de la jubilación, sino en el modelo emocional con el que crecieron.

Muchos de ellos fueron educados bajo una idea clara de masculinidad: proveer para la familia, proteger a los suyos y resistir las dificultades sin quejarse. Ese patrón definió su forma de entender el amor, el trabajo y la responsabilidad durante décadas. El resultado es que, en muchos casos, desarrollaron una vida emocional que se expresa más a través de acciones que de palabras.

Cuando proveer era la única forma de demostrar amor

Para muchos hombres que crecieron en las décadas de 1950, 1960 y 1970, demostrar afecto no estaba asociado a hablar de sentimientos o expresar vulnerabilidad.

Según la Dra. Karen Skerrett , psicoterapeuta que estudia los cambios de vida, la forma aceptada de demostrar amor era el sacrificio cotidiano: trabajar largas horas, garantizar estabilidad económica y asumir responsabilidades familiares. De acuerdo con distintos análisis psicológicos, esta forma de entender el afecto generó una generación que aprendió que “el estoicismo era amor” y que proveer equivalía a conectar emocionalmente con los demás.

Ese modelo funcionó durante décadas, especialmente en contextos sociales donde el rol del hombre estaba fuertemente vinculado al trabajo y al sustento familiar.

El problema aparece cuando el rol cambia

El desafío surge cuando ese modelo de vida comienza a transformarse. Al llegar la jubilación, muchos hombres pierden el espacio que durante años funcionó como eje central de su identidad: el trabajo.

Una investigación del Estudio Longitudinal de Wisconsin, asegura que sin ese rol, algunos descubren que no cuentan con otras herramientas emocionales para construir sentido o expresar lo que sienten. Esto puede generar una sensación difícil de explicar: no necesariamente depresión, pero sí una especie de vacío o desconexión con el entorno.

Una generación educada para resistir

Los testimonios recogidos en distintos análisis sobre psicología generacional muestran que muchos hombres de esa generación aprendieron desde jóvenes a ocultar el malestar. En muchas familias de mediados del siglo XX, expresar tristeza o miedo era visto como un signo de debilidad.

Como resultado, muchos desarrollaron una enorme capacidad para resistir dificultades, pero también una tendencia a guardar emociones durante décadas. Ese hábito puede mantenerse incluso en la vejez, cuando el cuerpo cambia, las responsabilidades se modifican y las relaciones familiares evolucionan.

El desafío emocional de la vejez

La psicología señala que esta generación enfrenta un momento complejo: viven en una época donde las nuevas generaciones hablan abiertamente sobre emociones, salud mental y vulnerabilidad.

Sin embargo, muchos de ellos nunca aprendieron ese lenguaje emocional. Esto puede generar una brecha generacional dentro de las propias familias, donde hijos y nietos buscan conversaciones emocionales que los hombres mayores no siempre saben cómo iniciar.

