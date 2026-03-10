Muere «de manera repentina» Stephanie Buttermore reconocida influencer fitness; tenía 36 años

ESTADOS UNIDOS.- La comunidad internacional del fitness y de divulgación científica, enfrenta un momento de luto tras confirmarse la muerte de Stephanie Buttermore, reconocida creadora de contenido sobre nutrición y salud, quien falleció de manera repentina a los 36 años.

La noticia fue dada a conocer el viernes por su prometido, el también influencer y entrenador canadiense Jeff Nippard, a través de un mensaje difundido en redes sociales por su equipo de trabajo. En el comunicado se informó que el fallecimiento ocurrió de manera inesperada, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre las causas.

La familia y el círculo cercano de la creadora de contenido solicitaron respeto a su privacidad durante este momento. Tras el anuncio, las cuentas de Nippard en Instagram y YouTube desactivaron los comentarios en las publicaciones relacionadas con la noticia, aparentemente con el objetivo de evitar especulaciones.

No obstante, seguidores han dejado mensajes de apoyo y condolencias en publicaciones anteriores.

¿Quién era Stephanie Buttermore? Influencer fitness muere de forma repentina a los 36

Buttermore se distinguió en el ámbito digital por combinar la divulgación científica con el contenido de fitness. Contaba con un doctorado en patología y biología celular, y durante su etapa como investigadora estudió los mecanismos moleculares vinculados con la progresión del cáncer de ovario. Posteriormente decidió enfocar su carrera en la creación de contenido, donde logró reunir a más de un millón de seguidores en YouTube.

En sus plataformas compartía análisis sobre nutrición, entrenamiento y bienestar desde una perspectiva basada en evidencia científica. También abordó de forma abierta sus propias experiencias con trastornos alimenticios y problemas de salud mental, lo que le permitió conectar con una audiencia que valoraba su transparencia.

Uno de los proyectos que le dio mayor notoriedad fue su desafío denominado “All In”, en el que documentó un proceso de incremento significativo en su ingesta calórica, superando las 10 mil calorías diarias, con el objetivo de promover una relación más saludable con la comida y fomentar la positividad corporal.

En marzo de 2024, Buttermore anunció que se retiraba temporalmente de las redes sociales para priorizar su salud mental. En su última publicación explicó que había atravesado episodios de ansiedad que describió como debilitantes, y que alejarse del entorno digital le permitió experimentar una mejora significativa.

Su última aparición en redes fue una fotografía compartida por Nippard durante el pasado Día de San Valentín, en la que ambos aparecen juntos.

Tras conocerse su muerte, la comunidad delfitness reaccionó con numerosos mensajes de condolencias. Entre ellos destacó el de la influencer Buff Bunny, quien expresó que “el cielo ganó un ángel increíble”, mientras otros seguidores recordaron la influencia positiva que Buttermore tuvo en su relación con la salud, la alimentación y el ejercicio.