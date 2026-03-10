Prevén iniciar en abril entrega de más de 60 mil despensas en el sur de Tamaulipas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- A más tardar en abril podría iniciar la entrega de 60 mil 700 apoyos alimentarios destinados a población vulnerable en el sur de Tamaulipas, informó Magdalena Peraza Guerra.

La directora regional de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas explicó que actualmente se prevé la llegada de las despensas para su posterior distribución en los municipios de la zona conurbada.

“Estamos previendo que llegue a fines de este mes o a más tardar a principios de abril… 24 mil para Tampico; 15 mil para Ciudad Madero, 17 mil 700 para Altamira y 4 mil para Aldama”

La funcionaria señaló que de manera constante ciudadanos acuden a las delegaciones de Bienestar Social para solicitar su inscripción a los programas de apoyo alimentario.

“Van a las delegaciones y solicitan inscripción… cuando hay oportunidad inmediatamente se les asigna y si no se ponen en lista de espera. En esos incrementos que nos dio el señor gobernador de un número mayor de despensas se aprovechó para que toda esa lista de espera que teníamos se incluya… se revisa, hay una cédula que llena cada uno; la mayoría de las personas que las solicitan es porque las necesitan”

Peraza Guerra indicó que la necesidad de apoyos alimentarios ha aumentado con el paso de los años, particularmente en sectores populares de la región.

En Tampico mencionó colonias como Luis Donaldo Colosio, Pescadores, El Sauce, Moscú, Miradores de la Presa y la llamada “Ciudad Perdida” en la colonia Tamaulipas; mientras que en Ciudad Madero citó sectores como Sahop, 15 de Mayo y Miramápolis.

En el caso de Altamira, explicó que la situación es más compleja en comunidades rurales, donde la actividad agrícola ha disminuido con el tiempo.

Recordó que anteriormente en comunidades como Tres Marías se producían cultivos como tomate, chile, maíz y frijol, aunque actualmente son pocos los lugares donde se mantiene esa actividad.