Realiza COMAPA Sur mantenimiento al sistema de sedimentadores en la Planta Potabilizadora Altavista

Con estas acciones, COMAPA Sur refuerza la confiabilidad del proceso de tratamiento, mejora la eficiencia operativa de la infraestructura hidráulica

MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Con el objetivo de fortalecer la eficiencia en los procesos de potabilización y garantizar la calidad del agua que se suministra a la población, COMAPA Sur lleva a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de sedimentadores de la Planta Potabilizadora Altavista.

Los sedimentadores cumplen una función fundamental dentro del proceso de potabilización, ya que permiten eliminar partículas suspendidas en el agua mediante el proceso de sedimentación. Durante esta etapa, el agua previamente tratada con coagulantes y floculantes permanece en reposo dentro de grandes tanques, lo que facilita que las partículas sólidas más densas se depositen en el fondo por efecto de la gravedad.

Este proceso contribuye significativamente a reducir la turbidez del agua, eliminando hasta el 90 por ciento de los sólidos suspendidos y preparando el líquido para las etapas posteriores de filtración y desinfección, lo que permite cumplir con los estándares de calidad establecidos para el consumo humano.

La Planta Potabilizadora Altavista cuenta con cuatro sedimentadores, los cuales disponen de un sistema de agitación que facilita la separación de partículas sólidas durante el proceso de sedimentación. Actualmente, estos equipos reciben mantenimiento de manera periódica y por etapas, con el propósito de conservar su funcionamiento óptimo sin afectar la operación general de la planta.

Con estas acciones, COMAPA Sur refuerza la confiabilidad del proceso de tratamiento, mejora la eficiencia operativa de la infraestructura hidráulica y garantiza que el agua potable que llega a los hogares de la zona sur de Tamaulipas mantenga los niveles de calidad requeridos.