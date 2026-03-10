Reordenan puestos en Escolleras; surgen diferencias entre comerciantes y acude Guardia Estatal

Mientras se realizaban las mediciones surgieron discusiones entre algunos vendedores, quienes mantienen diferencias sobre la distribución de los lugares en el área comercial.

José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un operativo para medir y delimitar los espacios de comerciantes fue realizado en la zona de Escolleras, donde autoridades municipales detectaron puestos que excedían el área permitida.

La directora de Ingresos del municipio, Rocío Olivier de Leija Pimienta, informó que personal de la dependencia realizó las mediciones en los negocios, mientras elementos de la Guardia Estatal permanecieron en el sitio para prevenir conflictos entre vendedores.

“Mira, pues venimos a ordenarlos porque ya viene Semana Santa y es menester tener todo esto bien ordenado”.

Durante las labores se detectó que algunos comerciantes habían extendido sus puestos más allá de los espacios autorizados, incluso invadiendo áreas que deben permanecer libres para permitir la visibilidad hacia el río.

“Estamos viendo que la métrica está excedida, eso es lo que estamos haciendo ahorita, no es otra cosa más que medir y marcarles los espacios”.

COMERCIANTES SE CONFRONTAN

Un comerciante señaló que el problema radica en que algunos vendedores buscan apropiarse de mayor espacio del autorizado.

“Llevamos aquí trabajando seis o siete años y con todas las administraciones yo siempre he sido el número tres, pero desafortunadamente siempre nos han empujado un poquito más para allá”.

Autoridades municipales indicaron que el objetivo es establecer espacios de aproximadamente tres metros por puesto y dejar pasillos entre los negocios, con el fin de mantener orden en la zona turística previo al incremento de visitantes durante la próxima temporada vacacional.