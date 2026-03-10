Sheinbaum se reúne con 61 alcaldes para revisar la estrategia de seguridad en el país

La mandataria adelantó en su conferencia matutina que atendería la estrategia de seguridad al reunirse con los presidentes municipales de diferentes estados

Este 10 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con 61 alcaldes del país, pues sus demarcaciones presentan altos índices delictivos.

En la conferencia matutina de hoy, la mandataria adelantó que el tema principal era la atención a las causas como parte de la estrategia de seguridad.

«Tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos 61 municipios, junto con los presidentes municipales.

«Obviamente, gobernadoras y gobernadores también. Pero queremos trabajar todavía más en la Atención a las Causas que hemos identificado que son municipios que lo requieren todavía más», sostuvo.

Decenas de alcaldes y alcaldesas ingresaron a Palacio Nacional poco antes de las 12:00 horas, a través de la puerta 3.

Después de casi dos horas de reunión, comenzaron a salir los asistentes al encuentro, entre ellos el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, explicó que se abordó un plan para atender la seguridad en zonas con alta incidencia delictiva.

“La Presidenta convocó a 61 presidentes municipales de México, representantes de municipios sin importar quien gobierne, un planteamiento gubernamental, institucional, plural, y se informó de un plan que la Presidenta está instruyendo que se concrete en apoyo a estos 61 municipios que tienen niveles de incidencias delictivas altos y sobre todo de percepción, no necesariamente corresponde los números con la percepción”, explicó a los medios de comunicación.

El Alcalde de Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano, informó que la mandataria los exhortó a reforzar los sistemas de seguridad y percepción a través de la política de atención a las causas.

“Senderos seguros, más universidades, más prepas cerca de casa, la política de la vivienda social, es muy buen avance, hoy municipios gobernados por todos los partidos políticos en una sola estrategia para garantizar en este año importante que es el mundial a que estemos todos alineados en políticas en materia de seguridad”, explicó el Edil.

La Alcaldesa de Acapulco, Avelina López, enfatizó en la coordinación.

“En general tiene que ver cómo reforzamos en todos los aspectos, llámese trabajar más con los jóvenes, la cultura, el deporte, el arte, los programas de iluminación, de bacheo de calles, es combinar el trabajo y el esfuerzo con el Gobierno federal, estados y municipios”

En la reunión participó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la titular de la Estrategia de Prevención del Delito del Gobierno de México, detalla que los programas que se implementarán, Beatriz Olivares, entre otros más.

También la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado.

Ediles de Tijuana, Baja California; Monterrey y Escobedo, Nuevo León; entre otros estados más estuvieron presentes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO