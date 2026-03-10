VIDEO: Chofer arroja agua a adulta mayor tras discusión por una parada

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha desatado una ola de comentarios tras captar un violento altercado entre un conductor de transporte público y una mujer de edad avanzada en una zona conocida como la Emboscada, en Paraguay. El incidente escaló rápidamente de las palabras a la agresión física directa.

Según el relato de testigos presenciales, la disputa comenzó cuando la pasajera solicitó el descenso en un punto que no correspondía a las paradas obligatorias establecidas. Ante la negativa del chofer, la mujer habría golpeado uno de los vidrios del colectivo para insistir en su bajada, acción que detonó la molestia del conductor.

Cuando el conductor detuvo la marcha, la mujer descendió de la unidad, y el chofer fue detrás de ella con una botella de agua en la mano para recriminarle por los gritos, después le arrojó el líquido a la mujer de la tercera edad, haciendo que la discusión cotidiana se convirtiera en un episodio escandaloso.

Como se puede ver en el video publicado en redes sociales el conductor se ve muy alterado, mientras reclama el supuesto daño causado a su unidad de trabajo, mientras la pasajera lejos de intimidarse, enfrenta al chofer, manteniendo la tensión en la vía pública ante la mirada atónita de otros usuarios que esperaban en la parada.

Cruce de insultos y debate en redes por la fuerte discusión

El video ha generado un intenso debate en las plataformas digitales, dividiendo opiniones entre los internautas, algunos critican al conductor y condenan la falta de profesionalismo, así como el maltrato hacia una persona de la tercera edad, calificando el acto de rociarla con agua como humillante.

▶️ ¡CHOFER DERRAMÓ AGUA A UNA PASAJERA! | 🚌💦 🤬 Un conductor de la línea Lomagrandense protagonizó un escandaloso episodio en Emboscada al reaccionar de forma extrema contra una pasajera de avanzada edad. 👵 🚏 Según los testigos, el conflicto inició porque la mujer… pic.twitter.com/kGMAn9jvor — DELPY 📱🎬 (@delpynews) March 10, 2026

Otros usuarios de redes argumentan que los pasajeros deben respetar las paradas y cuidar las unidades, señalando que el estrés y el vandalismo hacia los vehículos son problemas constantes para los trabajadores.

Hasta el momento, la empresa concesionada para dar servicio no ha emitido un comunicado oficial sobre alguna posible sanción para el conductor involucrado en este incidente que ya se ha vuelto viral.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO