VIDEO: Colocan nombre de Christian Nodal en tendedero de deudores alimentarios en marcha del 8M

El cantante de regional mexicano se ha defendido de las acusaciones en su contra por el pleito legal que sostiene con su ex, Cazzu, por la manutención de su hija, Inti

La polémica está lejos de terminar para Christian Nodal y a ésta se ha sumado parte del público mostrándole su apoyo a Cazzu en el mediático pleito que sostienen. Las críticas al cantante incluyen aquellas relacionadas con la manutención a su pequeña hija, Inti, motivo por el que el sonorense apareció en los tendederos de presuntos deudores alimenticios en la reciente marcha feminista de la Ciudad de México.

Los tendederos son instalaciones de protesta en los que se realizan denuncias anónimas a través de letreros colgados con los que exhibe a violentadores, abusadores y deudores alimenticios. Lo que llamó la atención de los asistentes y que pronto se hizo viral en redes sociales, es que entre los papales este año apareció uno con el nombre de Christian Nodal señalándolo de presunto deudor alimenticio.

¿Por qué Christian Nodal es señalado de deudor alimenticio?

El intérprete de «Botella tras botella» confirmó el proceso legal que comenzó contra Julieta Cazzuchelli por la manutención de la hija que tienen en común, Inti. Esto luego de que la trapera argentina denunciara públicamente la falta de convivencia del cantante con la menor y calificara como «injusto» el monto que recibe por la pensión de su pequeña, pues dejaría ver que no correspondería con los ingresos del artista.

Durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el cantante Christian Nodal fue señalado en el llamado “muro de deudores y malos padres”. Las imágenes han generado debate, luego de versiones que aseguran que supuestamente no estaría cumpliendo con la… pic.twitter.com/Hj00tsUiFt — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) March 10, 2026

“Deudor alimentario. Christian Nodal, cantante de regional mexicano. Señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar. Información difundida en medios y redes sociales no constituyen resolución judicial confirmada”, se lee en el papel que fue colocado en los tendederos de la marcha de la Ciudad de México el pasado domingo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a las acusaciones en su contra?

Hasta el momento el sonorense no ha dado declaraciones sobre su presencia en los tendederos de la marcha del pasado 8 de marzo; sin embargo, en días recientes se vio involucrado en una fuerte controversia por una serie de mensajes con los que responde a las críticas en su contra y las polémicas que lo rodean. Como aquellas por la manutención a su hija confirmando que comenzó un proceso legal y señalando que se han realizado los pagos.

«Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero, ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?», se lee en uno de los mensajes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO