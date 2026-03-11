Atienden a leona blanca del Zoológico Tamatán por condición de salud

Especialistas detectaron una afección en un oído y una pequeña masa en “Chimi”, leona blanca de 13 años, por lo que permanece bajo monitoreo y atención veterinaria.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Personal veterinario de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas detectó una condición de salud en la leona blanca “Chimi”, ejemplar que vive en el Zoológico Tamatán.

Durante revisiones médicas realizadas por especialistas se identificó una afección en uno de sus oídos y una pequeña masa que está siendo analizada para determinar su origen. Además, se detectaron algunas condiciones asociadas a su edad que requieren seguimiento médico.

“Chimi” es una hembra de león blanco que llegó al zoológico el 10 de mayo de 2013, procedente de Altamira. Actualmente tiene 13 años, por lo que se considera un ejemplar de edad avanzada para su especie.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que el equipo veterinario mantiene monitoreo constante sobre el estado del felino y aplica los tratamientos necesarios para mantener su estabilidad y calidad de vida.

El Zoológico Tamatán continúa con revisiones médicas periódicas a los animales bajo su resguardo como parte de las acciones de cuidado y atención veterinaria especializada.