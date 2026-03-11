Avanza regularización de motocicletas en Tamaulipas; van 9 mil de 20 mil unidades

Alrededor de 9 mil motocicletas han sido regularizadas en Tamaulipas mediante un programa de beneficios fiscales que ofrece placas y condonación de multas a bajo costo y estará vigente hasta el 31 de marzo.

Cynthia Gallardo

La Razón

Un total de 9 mil motocicletas han sido regularizadas en Tamaulipas como parte del programa de beneficios fiscales que permanecerá vigente hasta el próximo 31 de marzo, informó Marcelo Olán Mendoza, coordinador de Oficinas Fiscales en el estado.

Acompañado de Fernando Manzur, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Tampico, el funcionario explicó que la respuesta de los propietarios ha sido positiva, aunque aún queda un número importante de unidades por incorporarse al padrón oficial.

“Podemos hablar de aproximadamente del 45 por ciento de la totalidad que ha estado acercándose a las Oficinas Fiscales… en total se habla de 20 mil motocicletas”

Beneficios fiscales para propietarios

Olán Mendoza expresó que el programa contempla una tarifa reducida de 870 pesos, que incluye la expedición de placas y derechos vehiculares, además de la condonación de multas y recargos.

Indicó que el objetivo es incentivar que los propietarios regularicen sus unidades y circulen conforme a la ley, evitando sanciones o problemas en operativos de seguridad.

Sobre las motocicletas que han sido aseguradas durante los operativos Moto Segura y que permanecen en corralones, el funcionario exhortó a los propietarios a acercarse a las oficinas fiscales para resolver su situación.

“Desgraciadamente para eso estamos avisando a los ciudadanos que registren sus motos para evitar este tipo de acciones… y los que ya pasaron, que están detenidos, tuvimos una reunión en Ciudad Victoria, donde más se registró que el ciudadano se acercara a pagar cuestiones de motos. Ahí tenemos un convenio de que tránsito no los moleste y estamos en pláticas con el secretario de Finanzas para que se les dé un documento para que saquen sus motos del corralón”

El coordinador de Oficinas Fiscales dijo que la dependencia trabaja para mantener un esquema de atención accesible para la ciudadanía.

Expresó que por instrucciones del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, se implementaron estos beneficios fiscales con el propósito de apoyar a los contribuyentes y fomentar el cumplimiento de sus obligaciones.