Con la llegada de la primavera, muchas personas aprovechan para renovar los espacios del hogar y atraer energías positivas. De acuerdo con el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los ambientes, algunas plantas pueden favorecer el equilibrio, la prosperidad y el bienestar si se colocan en los lugares adecuados de la casa. Se recomienda integrar plantas vivas en la decoración durante esta temporada, ya que simbolizan crecimiento, renovación y vitalidad. Entre las más recomendadas destacan tres especies que, además de ser decorativas, se asocian con buena energía. 3 plantas que debes tener en tu hogar esta primavera, según el Feng Shui Bambú de la suerte heraldodemexico El bambú de la suerte es una de las plantas más populares dentro del Feng Shui. Se considera un símbolo de prosperidad, éxito y buena fortuna. Su característica principal es que puede crecer en agua, lo que facilita su mantenimiento en interiores. Foto: Pixabay Según esta filosofía, el número de tallos tiene un significado especial. Por ejemplo, tres tallos representan felicidad, riqueza y longevidad. Se recomienda colocar el bambú cerca de la entrada del hogar, en la sala o en el área de trabajo para atraer oportunidades y estabilidad económica. Lavanda Otra planta recomendada para esta primavera es la lavanda, conocida por su aroma relajante y sus propiedades para reducir el estrés. En el Feng Shui se relaciona con la tranquilidad, la purificación del ambiente y la armonía emocional. Foto: Pixabay Colocar una maceta de lavanda en la recámara o en espacios de descanso puede ayudar a crear un ambiente más sereno. También se recomienda ubicarla cerca de ventanas para que reciba luz natural, lo que favorece su crecimiento y potencia su aroma. Además de su valor energético, la lavanda también puede ayudar a perfumar naturalmente el hogar y repeler algunos insectos. Lengua de suegra o sansevieria La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es considerada una planta protectora dentro del Feng Shui. Sus hojas alargadas y firmes simbolizan fortaleza y protección contra energías negativas. Leyenda Esta planta es muy resistente y puede adaptarse a distintos espacios del hogar, incluso con poca luz. Por ello suele colocarse en entradas, pasillos o salas, donde se busca reforzar la protección energética de la casa. Otro beneficio es que requiere poco riego y mantenimiento, lo que la convierte en una opción ideal para quienes no tienen mucha experiencia cuidando plantas.

