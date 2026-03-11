Confía Fiscalía en pruebas del caso Hospital Infantil

El Fiscal aseguró que la detención de Fernando Antonio “G” se sustenta en diversas pruebas periciales

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque las imágenes rescatadas de los videos de vigilancia ayudaron a identificar al agresor de las doctoras residentes del Hospital Infantil, no es la única prueba que llevó a la detención del presunto responsable.

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco explicó que se realizaron diversos actos de investigación y análisis de pruebas que llevaron a la identificación y detención de Fernando Antonio “G”, asegurando que espera sea vinculado a proceso por ese delito.

Explicó que las pruebas presentadas fueron incluso suficientes para que el juez de control determinara la prisión preventiva justificada, señalando que a la defensa no se le ha negado la oportunidad de presentar pruebas de defensa, ya que, aseguró, han tenido acceso a la carpeta de investigación.

Sobre la fotografía que circula en redes sociales, aclaró que la misma no proviene de una fuente oficial ni de la carpeta de investigación, y solo genera “posturas puestas conforme el interés de quien las publica”.

El Fiscal explicó que las investigaciones del caso incluyeron trabajos periciales, incluyeron dictamen periciales de las videograbaciones que aclaró no se han difundido.

“Pero además por otros datos, entrevistas, información de gabinete, informes de la autoridad administrativa del hospital, del IMSS Bienestar y otra información que todo está en su conjunto es la que motivó el planteamiento de estas solicitudes”.

Sobre la primera persona detenida en este caso, señaló que “hasta hoy, no ha sido, como se refirió en otros momentos, no ha sido absuelta porque no fue acusada,, solo investigada”.

En el caso Fernando Antonio “G”, detenido como presunto responsable de la agresión a las médicas residentes, apuntó que la detención derivó no solo de lo observado en las videograbaciones de vigilancia del hospital.

“Se han hecho análisis de videograbaciones de las cámaras del sistema estatal de seguridad pública, se han hecho peritajes colegiados en materia de criminalística, fotografía, planimetría y análisis morfológicos”.

Agregó que todo en su conjunto llevó a formular una hipótesis que se planteó ante el Juez de Control, lamentando que el caso se ha mediatizado con información sesgada, “conjeturas, e incluso a controversias generadas por algunos actores, pero ha sido este ha sido de su propia intención”.

Govea Orozco comentó que incluso, ha recibido información extraoficial de algunas personas se han prestado para crear una narrativa en redes sociales para crear una opinión pública en redes sociales sobre la presunción de culpabilidad o inocencia de una persona.

“Esto no guía ni el sentido de la investigación, ni el resultado de los dictámenes, ni mucho menos, de las conclusiones que pueda emitir el juez de control en su momento”.

Apuntó que si bien la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM) inicia los actos de investigación con las valoraciones médicas y psicológicas de las víctimas, son peritos de la Fiscalía General quienes realizan las demás investigaciones a través del área de ciencias forenses, para realizar los peritajes.

Por último señaló que no existe alguna investigación o denuncia en contra del ex director del Hospital Infantil de Tamaulipas, “esa parte no es materia de seguimiento del esclarecimiento del hecho denunciado por las doctoras víctimas”.