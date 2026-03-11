Dan seguimiento a proyecto de construcción del primer parque fotovoltaico en Altamira

Alcalde Armando Martínez sostiene reunión con representantes de la empresa responsable de la obra

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una productiva reunión de trabajo con representantes de la empresa CUBICO México para dar seguimiento al proyecto de construcción del primer parque fotovoltaico en el municipio, una iniciativa que fortalecerá el desarrollo energético y económico de la región.

En el encuentro participaron la Lic. Aracely Galván Duque, abogada de la compañía; el Ing. Rafael Campos Herrera, del área comercial; el Ing. José Antonio Soro Ferrer, del área de desarrollo; y el Lic. Héctor Guerrero Gorordo, asesor externo. Durante la reunión, el alcalde dialogó con los representantes de la empresa sobre las oportunidades que esta inversión representa para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos en la ciudad.

Cabe señalar que recientemente la empresa anunció el proyecto, que contempla una inversión estimada de entre 120 y 150 millones de dólares. Durante la etapa de construcción se prevé la generación de entre 500 y 700 empleos temporales, además de la creación de decenas de puestos permanentes que beneficiarán principalmente a trabajadores altamirenses.

El plan incluye la instalación de un parque de energía solar en una superficie de aproximadamente 250 hectáreas en la zona del Puerto de Altamira, donde se colocarán paneles solares para la generación de energía limpia y renovable.

De acuerdo con lo informado, el inicio de la obra está programado para el mes de diciembre del presente año y se estima un período de construcción de alrededor de 18 meses. Este proyecto representa un paso importante en la transición hacia energías sostenibles de Altamira, que consolida al municipio como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.