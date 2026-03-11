Designan nuevos directores en secundarias

La Secretaría de Educación de Tamaulipas designó a Luis Felipe Vargas Ávalos y Rodolfo Rodríguez Torres como directores de dos secundarias en Victoria para fortalecer la operación administrativa y académica de los planteles.

Por Raúl López García

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó nuevos nombramientos para la dirección de dos escuelas secundarias en Ciudad Victoria, con el objetivo de fortalecer la operación administrativa y académica de estos planteles.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, otorgó el nombramiento al profesor Luis Felipe Vargas Ávalos como nuevo director de la Escuela Secundaria General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero”.

La designación ocurre luego de que este martes padres de familia se manifestaron afuera de dicho plantel y cerraron los accesos con cadenas y candados, al denunciar que la institución llevaba tiempo sin director y que, además, existen diversas irregularidades dentro de la escuela que no habían sido atendidas.

En el mismo acto, el profesor Rodolfo Rodríguez Torres recibió su nombramiento como nuevo director de la Secundaria General “Silvestre Ábrego Flores”, ubicada en el ejido Alianza de Caballeros, también en el municipio de Victoria.

Durante la entrega de los nombramientos, el titular de la SET exhortó a ambos directivos a desempeñar sus nuevas responsabilidades con honradez, eficiencia y compromiso, a fin de ofrecer buenos resultados en beneficio de la comunidad escolar.

Asimismo, los convocó a responder a la confianza depositada por el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, con el propósito de fortalecer la transformación que vive el sistema educativo en Tamaulipas.

En el protocolo también estuvieron presentes el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, y la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes, quienes felicitaron a los nuevos directores y reiteraron su disposición de colaborar para alcanzar las metas educativas en los planteles.