Fortalecen la salud pública con tecnología de alta especialidad

Gobierno municipal y DIF de Nuevo Laredo incorporan tecnología de alta especialidad con un tomógrafo de última generación en el Centro de Radiología e Imagen del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), convirtiéndose en el único DIF que cuenta con este tipo de tecnología

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

El Gobierno Municipal y Sistema DIF Nuevo Laredo inauguraron un tomógrafo de última generación en el Centro de Radiología e Imagen del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), convirtiéndose en el único DIF de Tamaulipas que cuenta con este tipo de tecnología con la que se fortalece la infraestructura de salud pública y amplía la capacidad de atención médica especializada para la población que no cuenta con seguridad social.

En una emotiva ceremonia donde se refrendó el compromiso con el bienestar de las familias neolaredenses, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, junto a la presidenta del patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas, cortaron el listón de esta nueva unidad, en la que se realizó una inversión superior a los 6 millones de pesos.

“Desde el inicio de nuestra administración, nos propusimos fortalecer la infraestructura de salud con un sentido profundamente humano. Con la llegada de este equipo, el Sistema DIF eleva su capacidad diagnóstica y oferta el servicio a muy bajo costo, reafirmando que para nosotros, la salud de las familias neolaredenses es y será siempre la prioridad absoluta”, afirmó la alcaldesa.

Agradeció al Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y a su esposa, María Santiago de Villarreal, por caminar de la mano con Nuevo Laredo en cada proyecto de salud; y reconoció el respaldo invaluable de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya visión humanista nos impulsa a seguir transformando la vida de las familias neolaredenses.

Agregó que este equipo no sólo fortalece la infraestructura médica municipal, sino que amplía de manera histórica el acceso a estudios especializados para quienes no cuentan con seguridad social.

Destacó que esta inversión se hizo con recursos propios del Sistema DIF, gracias a las finanzas sanas y buena administración de los recursos públicos.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo subrayó que este nuevo equipo no solo representa tecnología de vanguardia, sino esperanza para quienes requieren estudios especializados y no pueden acceder a ellos en el sector privado debido a sus altos costos.

“Este nuevo tomógrafo es resultado de trabajo, perseverancia y amor por nuestra comunidad; es una muestra de que cuando administramos bien los recursos, podemos transformar sueños en servicios que benefician directamente a nuestra gente”, señaló la presidenta del Sistema DIF.

Resaltó que por primera vez en el DIF se podrán realizar tomografías contrastadas (TAC), elevando la capacidad de diagnóstico oportuno, preciso y preventivo, elemento clave para salvar vidas y brindar tranquilidad a las familias neolaredenses.

Los estudios se ofrecerán a bajo costo, siendo hasta un 40 por ciento más económicos que en instituciones privadas y con tarifas ajustadas mediante estudio socioeconómico, garantizando acceso equitativo a la población vulnerable.

Este logro forma parte de un proceso integral de fortalecimiento del Centro de Radiología e Imagen, que en los últimos años ha incluido la adquisición de un mastógrafo, la modernización del área de Rayos X a sistema digital, la rehabilitación del área de tomografía, mantenimiento preventivo de equipos e incorporación de personal especializado.

Es importante señalar, que ante la implementación del nuevo servicio de tomografía con contraste, el CRI cuenta ahora con una unidad de emergencia médica para la administración de medio de contraste, a fin de atender cualquier eventualidad, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana.

Además, como parte del fortalecimiento de los servicios, se contrató personal especializado, entre ellos una radióloga certificada por el Centro Nacional de Radiología, dos técnicos radiólogos y un paramédico.

De igual forma, en el área de rehabilitación se restauró el tanque terapéutico y se incorporaron grúas de traslado para brindar mayor seguridad y dignidad a los pacientes.

El Centro de Radiología DIF está instalado dentro del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en Jaumave #6970, col. La Fe.

Con esta inauguración, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF reafirman su compromiso de trabajar con visión social, sensibilidad y responsabilidad, priorizando la salud como un eje fundamental para el desarrollo y bienestar de las familias neolaredenses.

