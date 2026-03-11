Frente frío 40 traerá lluvias y vientos a Tamaulipas; prevén calor de hasta 40 °C

El SMN pronostica lluvias aisladas con descargas eléctricas y rachas de viento en Tamaulipas, además de temperaturas de hasta 40 °C; para el jueves se espera evento de “Norte” en la costa del Golfo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 11 de marzo se tiene previsto que se registren lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país, además, durante la tarde se esperan temperaturas de hasta 45 grados, esto como parte de los efectos del frente frío número 40, así como una potente onda de calor, respectivamente, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región durante esta jornada en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Según lo que se indica en el pronóstico meteorológico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes 11 de marzo el frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Continuará circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas calurosas y onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Para finalizar se informó que, a partir de la madrugada del jueves 12 de marzo, se pronostica evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán en el transcurso de ese día a lo largo del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán.

Se esperan temperaturas de entre -10 hasta los 45 grados HOY miércoles 11 de marzo en el territorio mexicano

En el pronóstico de temperaturas máximas se indica que durante este miércoles 11 de marzo Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro e istmo) registrarán entre los 40 y los 45 grados, mientras que en Sonora, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se tienen previsto que el termómetro oscile entre los 35 y los 40 grados y por último se señala que el ambiente en Chihuahua (suroeste), Coahuila, Zacatecas (sur), Guanajuato y Estado de México (suroeste) será de entre 30 a 35 grados.

Por otra parte, se informó que en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de entre -10 a -5 grados con heladas, mientras que en las zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México se tienen previstas temperaturas de entre -5 a 0 grados con heladas y para finalizar se indica que se espera un ambiente de entre 0 a 5 grados en las zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información de HERALDO DE MÉXICO