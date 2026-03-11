Hombre pierde la vida tras incendio en vivienda de Ciudad Madero

El afectado resultó con lesiones durante un incendio presuntamente originado por una veladora en su domicilio. Fue trasladado a un hospital en Tampico, donde posteriormente se reportó su fallecimiento; su pareja también recibió atención médica.

José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón

Un hombre que resultó con severas quemaduras durante un incendio en su vivienda de Ciudad Madero falleció en el Hospital Canseco de Tampico.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, se presume que el deceso se produjo tras las lesiones sufridas durante el siniestro.

El incendio ocurrió en una vivienda de la colonia Ampliación Candelario Garza, presuntamente originado por una veladora colocada en un altar.

Carmelo “G” fue trasladado al hospital, donde permaneció grave y entubado debido a daños en las vías respiratorias.

Su pareja, Santa Julieta “R”, también sufrió quemaduras y fue llevada al IMSS para recibir atención médica.

Autoridades iniciaron investigaciones y realizaron peritajes en el domicilio afectado para determinar las causas exactas del siniestro.

El fallecimiento quedó registrado en la carpeta de investigación por homicidio culposo, y el cuerpo fue trasladado al SEMEFO para necropsia de ley.