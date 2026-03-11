Identifican restos de hijo del fundador de El Rey del Cabrito desaparecido hace 11 años

Autoridades confirmaron la localización e identificación de los restos de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del fundador de la cadena de restaurantes El Rey del Cabrito, quien había sido reportado como desaparecido desde hace más de una década.

CIUDAD DE MÉXICO.- A once años de su desaparición, autoridades confirmaron la identificación de los restos de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del fundador de la cadena de restaurantes El Rey del Cabrito, Jesús Alberto Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, el joven falleció en un accidente vial y, al no ser identificado en su momento, fue sepultado en una fosa común en Nuevo León en 2015. Durante años se creyó que había desaparecido en Coahuila, ya que residía en Saltillo.

La identidad fue confirmada recientemente mediante pruebas de ADN, lo que permitió a su familia conocer finalmente su paradero.

A través de redes sociales, Olga Martínez Valdez, hermana del joven, informó sobre la localización de los restos y expresó que, tras más de una década de búsqueda, la familia encuentra ahora un momento de cierre.

“Después de once años de búsqueda, de dolor y de esperanza que nunca se apagó, hoy podemos decir que encontramos a nuestro hermano”, escribió.

También agradeció el trabajo de las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila por las acciones realizadas para lograr la identificación.

Con información de EXCÉLSIOR