Inversión en salud supera 4,300 mdp

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó avances en infraestructura hospitalaria, contratación y basificación de personal médico, así como mejoras en programas de prevención y atención de enfermedades

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas se ha convertido en un referente histórico en materia de inversión en infraestructura hospitalaria con 4,300 millones de pesos, señaló el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Señaló que por vocación propia, afecto a la medicina y servicio a los demás, “hice el compromiso desde el primer día de recuperar lo que estaba totalmente colapsado y avanzar hacia un sistema de salud universal y gratuito”, como está consagrado en el artículo Cuarto Constitucional.

Agregó que desde el inicio a nivel federal del gobierno, no se había visto la voluntad política para tener un sistema nacional de salud público, universal y gratuito, como el que hoy enarbola la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Destacó que desde la adhesión al modelo del IMSS Bienestar, se transfirieron 367 unidades médicas, entre ellos 19 hospitales, más de 300 centros de salud y nuidades médicas; además de 3,568 trabajadores transferidos de un total de 11,578.

Se explicó que desde 2003 se han basificado a 915 profesionales de la salud y se han contratado a 1,121 para un total de 2,036 que tienen mejores condiciones laborales.

Además de una inversión histórica de 4,300 millones de pesos en infraestructura de salud, destacando el nuevo Hospital General de Matamoros, la conclusión del Hospital General de Ciudad Madero, la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico.

El gobernador Américo Villarreal apuntó además los niveles de cobertura en vacunación que van a la alza en Tamaulipas, emergencia epidemiológica causada por la emergencia de Sarampión, que mantienen a la entidad con cero casos en este año.

Además señaló que el uso de herramientas digitales, permiten agilizar la respuesta institucional en salud a través de la formación de redes, y como éstas han sido la diferencia en la vigilancia obstétrica y en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y de lo que ha sido la primera causa de muerte en el estado, los infartos.

“Todo esto ha arrojado resultados medibles cómo es la reducción de 25 puntos porcentuales de la muerte intrahospitalaria por infarto”, destacando el reforzamiento en nuevos CRUM (Centro Regulador de Urgencias Médicas) en la zona sur con nuevas ambulancias, “y la disposición del equipo aéreo del gobierno del Estado que están en disposición de las y los tamaulipecos.

El Subsecretario de Planeación y Calidad, Gabriel de la Garza Garza, señaló que las diferentes acciones realizadas en materia de salud han permitido una reducción del 76 por ciento en casos de dengue.

Además de la atención de 708 casos de cáncer de mama, la realización de 54,899 escaneos con tecnología iBreast, 126,200 exploraciones clínicas y 36,418 mastografías.

En cáncer cervicouterino se atendieron 172 casos y se realizaron 80,597 citologías y pruebas de VPH, en tanto que 171 pacientes han logrado tocar la campana al superar el cáncer de mama y ocho de cérvico uterino.

Agregando que durante el 2025 se invirtieron 75.9 millones de pesos en medicamentos oncológicos.

Por su parte, el Comisionado estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitario (Coepris), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, explicó que como parte de las acciones del cuidado de la salud de los tamaulipecos, se han suspendido 13 clínicas, 17 farmacias y 12 consultorios dentales por diversas irregularidades.

Agregó que se han realizado 300 muestreos de playas para revisar que el agua de las mismas estén en excelentes condiciones para sus visitantes, especialmente en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

CONSOLIDACIÓN TURÍSTICA CON LIDERAZGO NACIONAL

Por su parte, el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez destacó que en 2025 se registraron 17.4 millones de visitantes y una derrama de más de 16 mil millones de pesos.

Apuntó que el sector turísitco registró 150,695 personas ocupadas, con una generación de 30,425 empleos adicionales respecto al 2024.

Señaló que el 57.80 por ciento corresponden a turistas de otros estados, mientras que el 40.80 por ciento se trata de turismo interior y el 1.50 por ciento se trata de turistas de otros países, especialmente de Estados Unidos.

Hernández Rodríguez comentó que los pueblos mágicos de Mier y Tula, tendrán diferentes actividades, luego que en ambos lugares se podrán disfrutar de manera gratuita de los partidos del mundial de fútbol.