La traducción y el significado de la canción con la que inicia The Lion King

Uno de los momentos más emblemáticos de la película ocurre desde el primer segundo y corresponde a la introducción de la canción "Circle of Life", de la que muchos desconocen su traducción

CIUDAD DE MÉXICO.-En 1994, The Lion King, “El Rey León” llegó a los cines y se convirtió rápidamente en una de las películas animadas más importantes de la historia. La cinta se estrenó en Estados Unidos el 15 de junio de 1994 de forma limitada y tuvo su lanzamiento general el 24 de junio del mismo año. Poco después, el 7 de julio de 1994, llegó a México.

“El Rey León” fue el largometraje animado número 32 de The Walt Disney Company y marcó una época gracias a su historia, su música y sus personajes inolvidables. Uno de los momentos más emblemáticos de la película ocurre desde el primer segundo: la introducción de la canción “Circle of Life”.

Antes de que aparezca la famosa escena en la que «Rafiki» presenta a «Simba» ante todos los animales, se escucha una poderosa voz que canta en zulú: “Nants ingonyama bagithi Baba, sithi uhm ingonyama”. Esta frase, que muchos espectadores recuerdan aunque no entiendan su significado, se traduce aproximadamente como:

Nants ingonyama bagithi Baba, sithi uhm ingonyama” , significa “Aquí viene un león, padre. Oh sí, es un león.”, según varios videos que existen en redes sociales con personas que hablan zulú.

¿Quién canta la canción en zulú de «El Rey León”?

Esta introducción no solo marca el inicio de la canción, sino que también establece el tono épico de toda la película. La voz que interpreta esta frase pertenece al cantante sudafricano Lebohang Morake, quien fue elegido específicamente para aportar autenticidad africana al proyecto.

Su interpretación fue tan impactante que cuando los compositores Elton John y Hans Zimmer escucharon esa introducción por primera vez, decidieron construir toda la canción alrededor de ese poderoso inicio. Gracias a esa decisión, la canción se convirtió en uno de los comienzos más memorables en la historia del cine animado.

Las referencias y datos curiosos de «El Rey León»

Más allá de su icónica música, la película también destacó por su historia profunda y emocional. Muchos críticos han señalado las claras influencias de “Hamlet” de William Shakespeare, especialmente en la trama que gira alrededor de la traición, la muerte de un rey y el destino de su hijo. Sin embargo, la película también toma elementos de mitos antiguos, como el relato egipcio de Osiris, en el que un rey es asesinado por su hermano y su hijo es obligado a vivir en el exilio antes de reclamar su lugar.

Otro detalle interesante es que muchos nombres de los personajes tienen significados reales en suajili. Por ejemplo, Simba significa “león”, Rafiki significa “amigo” y Shenzi puede traducirse como “bárbaro”. Estos pequeños elementos lingüísticos ayudaron a dar mayor riqueza cultural a la historia.

Con el paso de los años, «El Rey León» no solo se consolidó como una obra emblemática de Disney, sino también como un fenómeno cultural. Su música, su historia y momentos tan poderosos como la introducción en zulú de “Circle of Life” continúan siendo recordados por generación.

