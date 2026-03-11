Lluvia de estrellas Xi Hercúlidas iluminarán el cielo en México: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas

La lluvia de estrellas Xi Hercúlidas podrá observarse en México durante la madrugada del 12 de marzo; el fenómeno será visible a simple vista desde lugares oscuros y con cielo despejado.

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Quieres una cita romántica para ver una lluvia de estrellas? Te aseguramos que no hay mejor plan que este para disfrutar con la pareja, la familia o los amigos y si tú eres una de esas personas apasionadas por la astronomía, tienes que apartar la fecha y horarios en los que este fenómeno tendrá lugar durante este mes de marzo.

Claro que no basta con ver este increíble momento, sino también conocer más sobre él y de lo especial que resulta, ya que su origen en sí es todavía un misterio para los expertos, ya que se cree que proviene de la constelación de Hércules, aunque no hay detalles específicos que lo confirmen.

•Cuándo: 12 de marzo

•Visible: En México

•Horario: MAdrugada del 12 de marzo

¿Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas Xi Hercúlidas?

La lluvia de meteoros Xi Hercúlidas alcanzará su punto máximo el jueves 12 de marzo; sin embargo, los expertos indican que no existe una hora perfecta para disfrutar del fenómeno astronómico. Lo que sí es un hecho es que lo ideal es verlo en la madrugada para que la oscuridad facilite la observación.

Disfruta de este evento nocturno.

Cabe destacar también que para esta noche la recomendación también es alejarse de las zonas con muchas luces artificiales y en su lugar, buscar zonas oscuras y con el cielo despejado. En este mismo sentido, no es necesario el uso de un telescopio, pues la lluvia de estrellas es visible a simple vista, aunque esta herramienta puede mejorar la experiencia.

Por otro lado, se debe mencionar que el clima también puede afectar la visibilidad, ya sea por las altas concentraciones de ozono en el aire, por nubes o lluvia; así que toma en cuenta las condiciones climatológicas de tu ciudad.

¿Cómo identificar la lluvia de estrellas Xi Hercúlidas?

Las estrellas Xi Hercúlidas son muy fáciles de identificar; sin embargo, más allá de su ubicación en el cielo, es importante que tus ojos primero se acostumbren a la oscuridad por al menos 20 minutos antes de apreciar el cielo nocturno, pues estos meteoros además de no ser tan intensos no brillan tanto como otros.

Para disfrutar de esta lluvia de estrellas, es primordial que ubiques la estrella Xim, y de esta mires a unos 45 grados de distancia del radiante, donde tendrás una de las mejores vistas.

Es importante que tomes en cuenta que a diferencia de otras lluvias de estrellas en las que el fenómeno es apreciable por varios días, las Xi Hercúlidas destacan por tener una breve duración de pocas noches y entre los detalles que los astrónomos han revelado, el mejor momento para observarlas será durante el jueves 12 de marzo.

Sobre la intensidad del evento, se sabe que los meteorismo ingresan a la atmósfera a 35 kilómetros por segundo, aproximadamente.

Con información de HERALDO DE MÉXICO