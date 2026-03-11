Magistradas suspendidas se atrincheran en oficinas del Poder Judicial en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos magistradas federales suspendidas protagonizaron este miércoles un episodio inusual dentro del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Victoria, al negarse a abandonar sus oficinas tras notificárseles su separación provisional del cargo.

Durante aproximadamente tres horas permanecieron dentro de las instalaciones del tribunal federal, lo que generó tensión entre personal administrativo y autoridades judiciales responsables de ejecutar la medida disciplinaria.

Las funcionarias judiciales, cuya actuación es objeto de una investigación interna, argumentaron inconformidad con la decisión que ordena su suspensión temporal mientras se revisa su intervención en resoluciones judiciales consideradas controvertidas.

Ante la negativa de desocupar las oficinas, autoridades del Poder Judicial solicitaron apoyo de seguridad para garantizar el cumplimiento de la resolución administrativa y evitar un conflicto mayor dentro del edificio federal.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al inmueble judicial ubicado en Ciudad Victoria y permanecieron en el lugar para resguardar el orden mientras se resolvía la situación.

La presencia de la corporación federal permitió contener el incidente sin que se registraran confrontaciones físicas ni detenciones, de acuerdo con reportes preliminares.

Las magistradas se encontraban bajo una suspensión provisional determinada por órganos disciplinarios del Poder Judicial, medida que implica la separación temporal del cargo mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

Este tipo de resoluciones busca revisar si existieron irregularidades o faltas administrativas en decisiones judiciales emitidas por los funcionarios investigados.

La suspensión no representa una destitución definitiva, sino una medida preventiva que se aplica mientras se analizan los expedientes y se determina si existió responsabilidad administrativa.

El episodio llamó la atención dentro del ámbito judicial debido a que los procedimientos de suspensión generalmente se ejecutan sin confrontaciones públicas.

Fuentes del Poder Judicial señalaron que el caso forma parte de un proceso de revisión disciplinaria más amplio que actualmente alcanza a diversos juzgadores federales en distintas entidades del país.

El incidente registrado en Ciudad Victoria ocurre en un momento de fuerte escrutinio institucional sobre el funcionamiento del sistema judicial mexicano y sus mecanismos de control interno.

Aunque la situación fue contenida y no derivó en mayores consecuencias operativas, el hecho evidenció tensiones internas derivadas de los procesos disciplinarios que actualmente se desarrollan dentro del Poder Judicial de la Federación.