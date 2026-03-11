Más de mil mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, informa la SRE

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las acciones consulares del personal diplomático en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de mil 55 residentes y turistas de México, provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

La dependencia precisó que hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional. Refirió que la embajada de México en Irán sigue abierta y trabajando desde Bakú, Azerbaiyán. Señaló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que se recomienda contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada, para aquellas personas que tengan una reservación.

«No es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto. Las embajadas de nuestro país permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas que lo soliciten», precisó la SRE.

La SRE recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

•Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán) 00 994 50 228 8636

•Embajada en Israel 054-316-6717

•Embajada en Jordania 0778 00 0494

•Embajada en Qatar 3363 4450

•Embajada en Arabia Saudita +966557539374

•Embajada en Kuwait +965 9401 6333

•Embajada en EAU 504 54 0273

•Embajada en Líbano 03 044 598

•Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

Con información de HERALDO DE MÉXICO