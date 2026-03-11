Piden cuentas por dinero desaparecidos en primaria

Padres de familia de una primaria reportaron el faltante de más de 107 mil pesos de recursos escolares; la tesorera fue destituida y se prevé presentar una denuncia ante la Fiscalía.

José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón

Un presunto robo del dinero de actividades escolares fue reportado por la tesorera de la primaria Gaspar Barrientos, situación que generó inconformidad entre padres de familia.

La información comenzó a circular mediante un mensaje filtrado en grupos de representantes de padres, donde se detalla el faltante de recursos recaudados por la sociedad de padres.

En el texto se explica que la tesorera resguardaba 53 mil 300 pesos obtenidos de una rifa realizada el 13 de febrero, además de 15 mil pesos de cuotas de inscripción del ciclo escolar 2026-2027.

También se señala que la responsable llevaba consigo 39 mil 332 pesos adicionales correspondientes a dinero que se encontraba en caja, lo que elevaría el total a 107 mil 632 pesos.

De acuerdo con el mensaje difundido entre los padres, la tesorera informó a la mesa directiva que fue víctima de un robo cuando se dirigía a la escuela para entregar el dinero.

Ante la situación, la mesa directiva acordó destituirla del cargo, por lo que la tercera vocal asumiría las funciones de tesorería conforme al reglamento interno.

Asimismo, se le otorgó plazo hasta el miércoles 18 de marzo para reintegrar la mayor cantidad posible del recurso que tenía bajo resguardo.

En el mismo aviso se indica que la mesa directiva interpondría una denuncia de hechos ante la Fiscalía, solicitando además a padres de familia acudir a respaldar con su firma el procedimiento.