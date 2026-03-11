Piden investigar presunta corrupción en delegación del IMSS Tamaulipas

Dirigente sindical pide investigar al delegado del IMSS en Tamaulipas por desabasto de medicamentos, falta de especialistas y quejas por el servicio a derechohabientes.

Cynthia Gallardo

La Razón

El desabasto de medicamentos, la falta de médicos especialistas y diversas irregularidades que afectan a derechohabientes en Tamaulipas deben ser investigadas por las autoridades centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflictos de la Nueva CROC en el estado.

El líder sindical consideró necesario realizar una auditoría al desempeño del delegado del IMSS en el estado, José Luis Aranza Aguilar ante las múltiples quejas que se han presentado por el servicio que se brinda a la población.

“No nada más es destituir; tienen que aplicar la ley y asumir responsabilidades. Eso de que me cambian y no me pasa nada no debe ocurrir. Si un funcionario está corrompido automáticamente se tiene que investigar y castigar; si tiene culpa, tienen que exhibirlo”

Pego Cruz señaló que además de las carencias en medicamentos y especialistas, existen denuncias de trato inadecuado por parte de funcionarios hacia los pacientes que acuden a recibir atención médica.

“Tenemos conocimiento de que a nivel nacional van a investigar al delegado estatal y también en las subdelegaciones para ver qué está pasando. Los delegados deben ser gente que vaya al territorio, que llegue de sorpresa para darse cuenta del trato que se da al derechohabiente y cómo están las condiciones de mantenimiento en baños, cocina y servicios”

El representante sindical dijo que dentro del congreso nacional en el que participan representantes del IMSS y líderes sindicales se analizan iniciativas relacionadas con mejoras laborales, como la revisión de contratos colectivos, incremento salarial y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Finalmente, Pego Cruz reconoció el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por fortalecer el sistema de salud en el país, aunque advirtió que todavía existen funcionarios que carecen de vocación de servicio.