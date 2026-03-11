Suspende Tribunal a magistradas

El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a dos integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Ciudad Victoria, tres meses después de que otorgaron un amparo que frenó la extradición del exgobernador Eugenio Hernández

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A tres meses de otorgar un amparo contra la extradición de Eugenio Hernández Flores, el Tribunal de Disciplina Judicial, suspendió a las Magistradas federales, Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria.

Aunque no se ha emitido algún comunicado sobre esta resolución, trascendió que la notificación se habría realizado este martes, cuando personal de la Ciudad de México acudió al edificio del Poder Judicial de la Federación en Victoria.

Trascendió que la suspensión de las dos magistradas, estaría relacionada con el amparo concedido al ex gobernador Eugenio Hernández con lo que se frenó su extradición a Estados Unidos.

En sesión del pasado 7 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Victoria, resolvió de fondo el amparo en revisión 329/2018 que amparó al ex gobernador Eugenio Hernández Flores contra la extradición para ser juzgado en Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Durante la sesión de ese día, el magistrado Guillermo Cuautle Vargas, solicitó aplazar el asunto para una sesión posterior, esto no fue avalado por las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho, quienes señalaron que el asunto ya debía resolverse.

En ese momento, la magistrada Lourdes Ávila propuso otorgar el amparo al ex mandatario tamaulipeco, señalando que fue inconstitucional el que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya descartado la opinión del juez, reduciéndola solo a consideraciones no vinculantes.

Además que señaló que el imputado ya había sido juzgado por un delito similar y por tanto no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito. La propuesta fue avalada por mayoría, con el voto en contra de Cuautle Vargas.