VIDEO: Mujer encara a asaltante y logra sacarlo de su negocio

Una mujer enfrentó a un ladrón armado que intentó asaltarla en un local de Bogotá; lo empujó hasta sacarlo, el momento quedó grabado y se volvió viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Un intento de asalto en un local comercial de Bogotá, Colombia terminó de una manera inesperada luego de que una mujer se enfrentara sola a un delincuente armado que intentó intimidarla para cometer el robo, todo quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y se viralizaron rápidamente, donde se aprecia que el sujeto ingresó al establecimiento con actitud sospechosa y momentos después sacó un arma de fuego con la intención de amenazar a la mujer que se encontraba atendiendo el negocio.

El presunto delincuente buscaba someterla para llevarse dinero o mercancía del lugar, sin embargo, la reacción de la mujer fue completamente distinta a lo que el asaltante esperaba. Lejos de quedarse paralizada por el miedo, decidió enfrentar al sujeto. En el video se observa cómo, pese a que el hombre le apunta con la pistola, ella se mantiene firme y comienza a increpar.

La tensión aumentó durante varios segundos, mientras el delincuente intentó mantener el control de la situación, no obstante, la mujer avanza hacia él y, en un acto de determinación, comienza a empujarlo hacia la salida del local, por lo que el sujeto empieza a retroceder mientras la mujer continúa presionándolo para que abandone el establecimiento.

La mujer detuvo el intento de asalto.

¿Qué hacer en caso de un asalto a mano armada?

En caso de un asalto a mano armada, lo más importante es mantener la calma y priorizar la seguridad personal, no resistas ni intentes confrontar al delincuente, especialmente si porta un arma, ya que esto puede aumentar el riesgo de violencia, procura evitar movimientos bruscos y mantén las manos visibles para no generar sospechas.

Si el asaltante exige dinero, celular u otros objetos de valor, entrégalos sin discutir y una vez que el agresor se retire, busca un lugar seguro y comunícate con las autoridades para reportar lo ocurrido. También es importante tratar de recordar detalles del asaltante, como su apariencia o vestimenta, que puedan ayudar en la investigación.

Con información de HERALDO DE MÉXICO