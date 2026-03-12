Aclaran normas para la venta de tortillas en hielera

RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MANTE.- La controversia sobre la venta de tortillas en hieleras y motocicletas ha generado preocupación entre empresarios y distribuidores, pero Canacope Mante desmiente que se aplicarán multas elevadas.

El director de Canacope Mante, Juan Álvarez Cedillo, señaló que la preocupación tanto de Profeco como de Coepris, es que los consumidores reciban un producto de calidad y con el peso correcto, y para ello se basan en la norma 085 que establece que las tortillas deben tener un etiquetado que incluya el gramaje, la tabla nutrimental y la fecha de caducidad.

Destacó que, esta norma se enfoca en la producción, empaque, almacenamiento y venta de tortillas, asegurando condiciones higiénicas y etiquetado claro, por ejemplo, exige un peso neto, fechas de elaboración y caducidad, además de datos del productor, agregó que la venta en hieleras o transporte en motocicleta podría incumplir estas normas, aunque las multas no se aplica automáticamente, sino por reincidencia o falta grave en la inspección, algo muy complejo porque deben presentarse estos y otros factores.

Álvarez Cedillo dijo que se hará una campaña de concientización para que los comerciantes cumplan con las normas.

El director de Canacope Mante dijo que, la norma 085 de Profeco es clara en cuanto a las especificaciones que deben cumplir las tortillas, desde su elaboración hasta su venta al público, y aclaró que el organismo camaral está trabajando para que los empresarios estén informados y cumplan con las normas.

Por su parte el coordinador de Coepris Mante, dijo que se supervisa la forma en que se distribuyen productos como la tortilla, ya que muchos negocios realizan el reparto en hieleras transportadas en motocicletas, y por ello, los inspectores revisan que los contenedores y hieleras se encuentren en condiciones adecuadas de limpieza e infraestructura.

Explicó que, una vez elaborada la tortilla debe empaquetarse con papel especial de grado alimenticio antes de su traslado, además, las personas encargadas de distribuir el producto deben contar con certificado de salud para manejadores de alimentos, debido a que existe manipulación directa del producto.

Agregó que, en caso de detectarse incumplimientos durante las visitas de verificación, Coepris otorga plazos para corregir las irregularidades si el riesgo sanitario no es grave, de persistir las fallas en una segunda inspección, la dependencia puede aplicar medidas precautorias como la suspensión temporal de actividades o sanciones económicas, dependiendo de la gravedad de la infracción.