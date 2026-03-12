Activan cerco sanitario en Tampico tras detectar caso de gusano barrenador en un perro

Cruz Aguilar dijo que actualmente personal de las dependencias involucradas realiza un barrido sanitario en la zona para verificar que no existan más casos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades sanitarias activaron un cerco sanitario en la colonia Vicente Guerrero luego de confirmarse un caso de gusano barrenador en un perro que además presentaba otras enfermedades, informó la directora de Ecología del municipio, Yahaira Cruz Aguilar.

La funcionaria explicó que tras detectarse el caso, se desplegaron ocho brigadas integradas por personal del sector Salud, SENASICA, la Jurisdicción Sanitaria y el Ayuntamiento de Tampico, con el objetivo de realizar recorridos y evitar la propagación.

“Es el caso de un perrito en la colonia Vicente Guerrero. El perrito tuvo un accidente y quiero pensar que los dueños no le dieron la atención que debían darle; ya tenía otra enfermedad, traía moquillo también, todo se le juntó. Lo importante es que lo detectamos y se reportó a tiempo”

Cruz Aguilar dijo que actualmente personal de las dependencias involucradas realiza un barrido sanitario en la zona para verificar que no existan más casos.

“Ahorita está una brigada por parte de Tampico, de la Dirección de Ecología, SENASICA y Jurisdicción Sanitaria; están en la colonia Vicente Guerrero llevando a cabo el barrido para que no haya otro caso con respecto a eso”

Indicó que el caso fue detectado el día anterior y confirmado posteriormente, lo que permitió activar de inmediato el protocolo sanitario.

“Ayer se detectó y hoy nos dijeron que dio positivo; nos fuimos al punto con SENASICA y Jurisdicción Sanitaria para trabajar coordinadamente. Más de ocho brigadas van a estar trabajando en este cerco sanitario”

La directora de Ecología explicó que el animal falleció debido a las complicaciones de salud que presentaba, entre éstas moquillo.

“Se va a mantener el blindaje porque estamos a unos 200 metros de Veracruz, de donde vienen esos casos, pero estamos tomando acciones inmediatas”

Expresó que el blindaje sanitario se mantendrá, debido a la cercanía con el estado de Veracruz, donde se han registrado casos de esta enfermedad.