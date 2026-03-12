Alerta por delfín usado para pesca de tiburón en playa Bagdad

El ejemplar fue encontrado amarrado de la cola a un ancla, una práctica ilegal que algunos pescadores utilizan para mantener el cuerpo del animal en el fondo del mar y aprovechar su carne como carnada durante la pesca de tiburón

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Un delfín nariz de botella fue localizado este jueves en el kilómetro 5 al norte de Playa Bagdad, presuntamente víctima de captura ilegal de mamíferos marinos, informó la organización ambiental Conibio Global A.C. a través de un comunicado urgente.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar fue encontrado amarrado de la cola a un ancla, una práctica ilegal que algunos pescadores utilizan para mantener el cuerpo del animal en el fondo del mar y aprovechar su carne como carnada durante la pesca de tiburón.

La organización explicó que, aunque la pesca de tiburón es una actividad permitida, la captura, matanza o utilización de delfines para este fin constituye un delito ambiental.

Según detalló Conibio Global, este método consiste en anclar varios delfines en el fondo marino, lo que permite a los pescadores utilizar la carne del animal durante varios días para atraer tiburones.

Asimismo, advirtió que la población local de delfines en la región es reducida, por lo que este tipo de prácticas representa una amenaza seria para la conservación de estos mamíferos marinos en el litoral de Playa Bagdad.

La organización señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya fue notificada sobre el hallazgo y personal de la dependencia se dirige al lugar para atender la situación.

Finalmente, lamentó que este tipo de hechos continúe registrándose en la zona pese a las denuncias realizadas durante años por organizaciones ambientalistas.