Alertan por desolador panorama para el agro

Las principales presas del norte, la Falcón solo tiene 2% de almacenaje y la Amistad 5%; habrá mermas en producción agrícola del distrito 025. Rezan para que llueva

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un panorama desolador encaran los agricultores del 025 en el actual ciclo otoño-invierno 2025-2026, luego de que las Presas Internacionales Falcón y La Amistad registran el peor almacenamiento, de 2 y 5 por ciento, respectivamente.

Las cifras de los embalses representan apenas aproximadamente 125 millones de metros cúbicos de agua, mientras que se registra un déficit de más de mil millones de metros cúbicos para cumplir con los compromisos del pago a los Estados Unidos, el abasto humano y los riegos del Distrito 025, el de mayor superficie en Tamaulipas, con poco más de 200 mil hectáreas y de los más importantes en el País.

«Las presas del norte, con niveles históricamente bajos, nunca habían estado tan bajas las presas», afirmó el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga.

«Estamos tratando de hacer uso más racional posible del agua para las ciudades para el Distrito de riego 025 no hubo autorización de agua.

Para las ciudades consideramos que tenemos suficiente para transitar este año y esperar a que vengan las lluvias».

Incluso aseveró que de no recibir ningún riego y de no llover se registrará una merma importante en la cosecha del Distrito 025.

«Sin duda que hay una afectación de no presentarse lluvias para mejorar el temporal en la zona norte, pues hay mermas en la producción.

Está muy claro, hay estudios de Inifap que acreditan cuánto se alcanza a cosechar de maíz por hectárea, de sorgo por hectárea, cuando no hay agua y el diferencial que se presenta cuando se tiene el recurso de riego, sí, pues hay alguna afectación sin duda alguna», expresó.

Rezan para que llueva

Con la sequía al máximo, las presas casi vacías y aproximadamente 200 mil hectáreas en la frontera sin sembrar, el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa presidió una misa para pedir a Dios por la lluvia en el norte de Tamaulipas.

La celebración religiosa se llevó a cabo en las instalaciones del campamento de la asociación civil de Usuarios Lateral Ejido, del municipio de Río Bravo.

A la misa asistieron decenas de agricultores de asociaciones del Distrito de Riego 025, el más afectado por la falta de agua.

Durante su homilía, el Obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía indicó que Dios envió a su propio hijo a la tierra para quitar la mala semilla del pecado.

«Y ha sembrado la buena semilla, la semilla de su espíritu con el cual hemos llegado a ser hijos de Dios, hermanos todos partícipes de su vida por siempre feliz», expresó.

«Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte como cuidándonos. Y para eso es muy útil recordar lo que decía San Juan de la Cruz: así como es necesaria a la tierra la labor para dar fruto, también nosotros debemos trabajar. Hay que echarle ganas, hay que poner de nuestra parte, ¿cómo?, pues ustedes lo saben, quitando la mala hierba y cuidando la gran semilla que Dios ha sembrado en nosotros».