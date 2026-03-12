Alertan por fraudes en venta de terrenos

Falsos líderes incurren en engaños, por lo que recomiendan verificar la legalidad de los predios antes de comprarlos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El titular del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), advirtió a la población para no dejarse engañar por presuntos pseudo líderes que comenten fraude con la venta de lotes.

«Eso es lo que les pedimos, que se informen, Itavu les da toda la información, que no le hagan caso a los líderes o gente que está robando, tengan mucho cuidado», recomendó Manuel Treviño Cantú.

El funcionario explicó que ante los fraudes inmobiliarios se puede denunciar en la Fiscalía General de Justicia del Estado, sea de manera presencial o a través de la plataforma digital de la dependencia.

Recomendando acudir al Itavu para verificar la situación jurídica de los terrenos que ofrecen personas que se hacen pasar por líderes, ya que en ocasiones ofrecen predios sin documentación legal.

Señaló que un punto importantes es evitar la compra de terrenos que no cuenten con permiso de impacto urbano, ya que suelen no contar con servicios básicos, siendo esta una señal de alerta.

Tan solo el año pasado, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) sumó más de 70 denuncias o quejas por predios o terrenos que fueron puestos a la venta pero no contaban con algunos permisos.

De acuerdo con el director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), la dependencia a su cargo tiene reservas en todos los municipios de la entidad, por lo que invitó a quienes desean adquirir un terreno acudir a la dependencia.

Apuntó que en el estado se cedieron alrededor de 3,500 lotes para los proyectos del programa “Vivienda para el Bienestar”, además que se están adquiriendo varios predios más para tener reservas suficientes.

Treviño Cantú reiteró el llamado a tener cuidado, especialmente de algunos pseudo líderes que buscan engañas a quienes tienen la necesidad de un predio, sin que estos cuenten con certeza jurídica.