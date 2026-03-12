Autoridades neutralizan a sospechoso tras ataque con disparos contra sinagoga en Michigan

Las autoridades federales, estatales y locales continúan en el lugar del ataque para desmantelar cualquier posible amenaza como otros implicados en los hechos o algún explosivo escondido

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Michigan, Estados Unidos, respondieron ante un tiroteo en una sinagoga de la ciudad. La policía estatal ha solicitado a todos los civiles que se mantengan alejados de la zona circundante al Templo Israel ubicado en West Bloomfield. De acuerdo con los reportes, el sospechoso estrelló su auto contra el centro religioso antes de intentar abrir fuego contra los asistentes, pero fue abatido por la seguridad del recinto, informó Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron víctimas. Kash Patel, director del FBI, informó que las autoridades federales se coordinaron con las agencias locales para responder a la emergencia. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también se encuentra en el lugar de los hechos que sigue cercada por el operativo. Por su parte, el sheriff Bouchard, pidió a todos residentes que se mantengan resguardados.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED • Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

La Federación Judía de Detroit emitió un comunicado en el que informó que tuvieron conocimiento del incidente de seguridad: «las autoridades están respondiendo a la emergencia mientras que todas las agencias judías se mantienen en confinamiento preventivo». Por su parte, Gretchen Whitmer, la gobernadora del estado, declaró que se mantiene al tanto de la situación y condenó la violencia antisemita.

Los reportes de los medios estadounidenses muestran el enorme despliegue de un operativo alrededor del templo judío; dentro del centro religioso se aprecia una columna de humo. Según Bouchard, alrededor de la 1:35 p.m. hora local se escucharon disparos en la zona antes de que se confirmara que un vehículo se estrelló contra el edificio, hecho que provocó un incendio al interior. El sospechoso, armado con un rifle, murió tras un enfrentamiento con los agentes de seguridad antes de que pudiera herir a alguien. Las autoridades no dieron indicios sobre los motivos del atacante o su identidad.

