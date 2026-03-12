Avanza en la zona conurbada el programa estatal de atención a socavones

Este programa contempla una inversión superior a los 105 millones de pesos, destinados a la ejecución de 54 acciones

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria y atender de manera integral la problemática de socavones en la zona conurbada, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con COMAPA Sur y los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, avanza en la implementación del programa especial de rehabilitación de colectores sanitarios en ambos municipios.

Este programa contempla una inversión superior a los 105 millones de pesos, destinados a la ejecución de 54 acciones, de las cuales 37 se realizarán en Tampico y 17 en Ciudad Madero, priorizando los puntos donde se han identificado riesgos asociados al deterioro de la red de drenaje sanitario.

Como parte de estas acciones, ya fue concluida la primera obra, ubicada en la calle México, entre Primera y Segunda Avenida, en la colonia Laguna de la Puerta de Tampico, donde se llevó a cabo la rehabilitación de 95 metros lineales de colector sanitario de 15 pulgadas de diámetro, trabajos que incluyeron además la reposición de la pavimentación en el área intervenida.

Esta obra tiene como objetivo fortalecer la infraestructura sanitaria, reducir riesgos de hundimientos y garantizar la operación segura del sistema de drenaje, contribuyendo además a mejorar las condiciones urbanas y de seguridad para las familias del sector.

Asimismo, ya se iniciaron nuevos trabajos como la rehabilitación de un colector sanitario de 18 pulgadas de diámetro con una longitud de 96 metros lineales, en la calle 10 entre calle A y B, de la colonia Enrique Cárdenas González, acción que forma parte del mismo programa de atención a socavones.

De manera paralela, se encuentran en proceso otras intervenciones, entre ellas la rehabilitación de un colector sanitario en la calle Burgos de la colonia Volantín, en Tampico, así como trabajos similares en la calle Sinaloa de la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y COMAPA Sur reafirman su compromiso de atender de manera estructural las fallas en la red de drenaje sanitario, prevenir riesgos a la población y mejorar la eficiencia del sistema hidráulico en beneficio de las familias de la zona conurbada.