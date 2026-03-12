Colectivo denuncia rezago en al menos 30 sitios con indicios de desaparecidos en Tamaulipas

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos señalaron que existen entre 20 y 30 lugares en la frontera con indicios localizados desde 2023 que aún no han sido procesados por autoridades.

Por. Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En la zona fronteriza, alrededor de 30 sitios donde se han encontrado indicios de personas desaparecidas que no han sido procesados desde 2023, afirmó Edith González Treviño.

La coordinadora del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, informó que en una reunión con el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, se entregó un pliego de 35 puntos que frenan el trabajo que llevan a cabo en la búsqueda de sus desaparecidos.

“Le entregamos un archivo de todos los procesamientos pendientes, son entre 20 y 30 sitios desde 2023 al 2026 que no han sido procesados; hizo el compromiso de hacer la coordinación con el Fiscal especializado, para cambiar esta estrategia de trabajo para los nuevos hallazgos”.

Explicó que la preocupación es grande, ya que el rezago en estos puntos, dijo, permite que los indicios sean removidos o los lugares reutilizados, lo que dificulta aún más la identificación de los restos.

Edith González, quienes busca a su hermano Azael Treviño García, secuestrado en Reynosa el 28 de marzo de 2019 cuando tenía 15 años de edad, explicó que el coletivos ha logrado localizar puntos de exterminio muy grandes.

Algunos de ellos no han sido procesados por completo, como el que identificaron como “La Casa del Terror”, donde encontraron miles de indicios, y aunque se inició el procesamiento del lugar, al no contar con resguardo, era reutilizado por los grupos criminales.

“Se sacaron miles de restos, era impresionante porque era un lugar que por donde quiera estaban estos restos; se afectó obviamente porque pues eran unos que ya tenían mucho tiempo y otros que estaban muy recientes, era un lugar muy activo”.

Otro más, también allí en Reynosa es el “Pozo del Terror”, “es un hoyo donde hay capas, capas y capas de restos óseos humanos, lo estamos trabajando paso muy lento, con el riesgo de que pueda ser utilizado nuevamente”.