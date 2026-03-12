Con fecha, destapes guinda

El doctor VILLARREAL ANAYA es noticia de primer orden al cierre de la presente semana y el arranque de la próxima. Su cuarto informe pasa al Congreso el viernes y el lunes tendrá lugar la tradicional ceremonia de lectura en el Polyforum.

Se actualiza así el recuento de logros que marcará el perfil definitivo del presente régimen en su tercer bienio. Temas como el megaproyecto aduanero de Nuevo Laredo, el puerto seco, la modernización hospitalaria y la infraestructura hídrica, incluyendo el segundo acueducto Guadalupe Victoria, entre la presa Vicente Guerrero y la capital cueruda.

También, el corredor logístico frontera–Golfo, , la multiplicación de vías turísticas y comerciales hacia Estados Unidos, nuevas obras carreteras con el desarrollo complementario de libramientos y conexiones aduaneras en ciudades fronterizas.

Además del futuro puente ferroviario entre los dos Laredos y la modernización reciente del Reynosa-Pharr, su segundo cuerpo que data de 2024, con cuatro carriles adicionales para carga.

Y proyectos paralelos con distintos grados de avance, como el Puente Internacional Flor de Mayo en Matamoros, así como las ampliaciones del puente Anzaldúas en Reynosa y el puente “Comercio Mundial” de Nuevo Laredo.



IMPACTO ECONÓMICO

Entre las obras estructurales con efecto multiplicador, destaca la apertura del nuevo polo marítimo en Matamoros. La activación del Puerto del Norte, el cual se conecta a los centros industriales del noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis.

Entre las ventajas clave, su valor estratégico por coincidir como plataforma portuaria y fronteriza. Nodo logístico capaz de modificar rutas comerciales y atraer industrias ligadas al comercio exterior y al nearshoring.

Y esto significa reducción de tiempos, inversión estatal en accesos, señalización, caminos y obras internas del recinto portuario. Amén de su vinculación con el Campo Trión, con lo que ello implica.

Es el primer caso de explotación petrolera en aguas ultraprofundas de México, localizado a 180 km de la costa tamaulipeca, a 2 mil 500 metros de profundidad. Inversión mixta de 7 mil 200 millones de dólares entre PEMEX (40%) y la firma australiana WOODSIDE ENERGY (60%) líder en el sector energético global y pionera en la industria del gas natural licuado.

Con la perforación de 24 pozos conectados a una Unidad Flotante de Producción capaz de procesar 100 mil barriles diarios, el litoral tamaulipeco estaría en camino de convertirse en plataforma energética offshore, con puertos y servicios industriales.



VERANO CALIENTE

Todo ello en el presente 2026, año previo a la lucha interna de 2027 por la candidatura gubernamental, anterior a la batalla constitucional del 2028. Sin olvidar que este verano, MORENA nombrará coordinadores estatales, distritales y municipales. Virtuales candidatos en la inmensa mayoría de los casos.

En lo federal, la visión se torna nebulosa ante la reforma electoral en curso que, al implicar un cambio de reglas, redefine también el mapa de cargos en disputa,

El pasado 7 de febrero, el Consejo Nacional del mismo partido anunció que el día crítico para los aspirantes guindas a las gubernaturas sería (salvo ajustes) el 22 de junio próximo. El 3 de agosto saldrían las coordinaciones para curules federales y el 21 de septiembre para las presidencias municipales.

De ello se encargarán los denominados “Comités de Defensa” de la Cuarta Transformación. Los cuales tendrían en sus manos la pesada responsabilidad de revisar perfiles y (sobre todo) antecedentes de los aspirantes para asegurar su integridad. Ya ve usted cuántos alcaldes del mismo establo han sido piedra de escándalo en tiempos muy recientes. Algunos (no todos) carne de prisión.

En cuanto al método, la canción es la misma. Por encuesta. Procedimiento más parecido de lo que se cree, a la “consulta a las bases” de la era tricolor.



TRINCHERA REGIONAL

De los coordinadores se dice que, además de convertirse en “cuasi candidatos”, asumirán tareas organizativas para apuntalar la estructura territorial del partido guinda.

Con particular interés en las 17 gubernaturas. En orden alfabético: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas.

Algunas más complicadas que otras. En ciertos casos deberán limpiar el tiradero que dejan los (las) titulares salientes (Campeche, Guerrero), sin olvidar los santuarios históricos de la delincuencia (Sinaloa, Michoacán y, otra vez, Guerrero).

Y replantear su relación con antiguos aliados (San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo) para también dar la pelea al nepotismo naranja que se abre paso en Nuevo León. Esa terquedad de traspasar el poder entre cónyuges bajo el mismo marketing “fosfo-fosfo”.

Por la alianza PRI-PAN avanza sin competidor de peso el proyecto de candidatura a gobernador que encabeza el alcalde regio ADRIÁN DE LA GARZA, alguna vez Procurador estatal (2011-2015) y en 2021 candidato falido del PRI a la misma gubernatura. Iría de nuevo este 2028, ahora en alianza con los azules. Anda flojo MORENA en dicho estado.



