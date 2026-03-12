Denuncian presunta negativa de atención a una adulta mayor en el ISSSTE de Tampico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una presunta falta de sensibilidad en la atención médica del ISSSTE en Tampico fue denunciada por integrantes de la asociación Tendremos Alas A.C., luego de que una paciente adulta mayor no pudiera ser atendida tras llegar unos minutos tarde a su cita médica.

Celso Pérez, integrante de la organización explicó que acudieron al hospital acompañando a la mujer, quien por su avanzada edad enfrenta dificultades para trasladarse, situación que provocó el retraso.

“Llegamos unos minutos tarde porque es una persona mayor y trasladarse no es sencillo, pero cuando llegamos nos dijeron que ya no la podían atender porque el sistema ya no lo permitía”

Indicó que ante la negativa acudieron al área de dirección del hospital para exponer el caso, donde inicialmente les informaron que existía un espacio disponible para consulta a las 5:30 de la tarde.

Sin embargo, aseguró que posteriormente recibieron otra respuesta por parte de una funcionaria a quien identificaron como la directora del hospital.

“Nos dijo que si queríamos podíamos esperar hasta la noche para que la atendieran o que mejor regresáramos otro día”

Pérez cuestionó la falta de flexibilidad en este tipo de casos, al señalar que en otras ocasiones los propios pacientes deben enfrentar cancelaciones de consulta cuando los médicos no se presentan.

“Nos ha tocado venir a citas donde el doctor no llega y simplemente cancelan la consulta, pero cuando el retraso es del paciente no hay ninguna consideración”

El representante de la asociación aseguró que este tipo de situaciones no es aislado porque según expresó decenas de personas enfrentan problemas similares, sobre todo adultos mayores o pacientes que desconocen sus derechos dentro del sistema de salud.